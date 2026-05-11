Play-off Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Lecco-Pianese

Gara di ritorno in scena al Rigamonti-Ceppi alle ore 20 di mercoledì 13 maggio

Parte oggi la vendita dei biglietti con prelazione riservata agli abbonati

LECCO – Una sfida dietro l’altra per il Lecco di mister Federico Valente che si sta già preparando alla gara di ritorno contro la Pianese che si giocherà mercoledì sera, ore 20, allo stadio Rigamonti-Ceppi. La partita di andata al Comunale di Piancastagnaio è finita in pareggio per 1-1 ma è stata indiscutibilmente condizionata dall’espulsione di Duca intorno al 20′.

I blucelesti dovranno ora recuperare le energie e scegliere chi sostituirà il centrocampista offensivo che nello schieramento tattico del tecnico italo-svizzero è diventato una pedina chiave. Inoltre bisognerà le capire le condizioni di Luca Marrone che è stato sostituito per un problema alla caviglia ad inizio ripresa. Ci si aspetta un’altra avvincente sfida play-off con la squadra ospite che farà di tutto per provare a vincere.

La vendita dei biglietti per Lecco-Pianese inizia oggi con la prima fase di prelazione che si svolgerà esclusivamente online e sarà riservata agli abbonati alle partite casalinghe del Girone A della Serie C Sky WiFi 2025/26. Questi quali potranno acquistare il proprio biglietto confermando il posto occupato nella fase campionato sino alle ore 15:00 di oggi, lunedì 11 maggio.

Contestualmente alla chiusura della prima fase in prelazione, dalle 15:00 di oggi sarà aperta la seconda fase, quella di vendita libera, online e al botteghino. I biglietti sono disponibili:

Online sul sito di Etes ;

sul sito di ; Alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco) a partire da oggi lunedì 11 maggio dalle ore 15:30. La biglietteria sarà aperta dalle 15:30 alle 18:00, martedì 12 maggio dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e mercoledì 13 maggio, giorno della partita, a partire dalle 18:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.