Play-off Serie C. Il Lecco si gioca tutto a Catania: “Dimostreremo il nostro valore”

Sfida da dentro o fuori per il Lecco di Valente: mercoledì 20 maggio, alle 20.30, al Massimino

“Certi ambienti possono solo caricarti e spingerti a dare tutto”

LECCO – “Noi anche se non abbiamo nulla da perdere, abbiamo le nostre aspettative: vogliamo scendere in campo e dare il massimo con coraggio e tanta voglia di fare bene”. Queste le parole di mister Federico Valente nel presentare il match di oggi tra Catania e Lecco che si giocherà al Massimino alle 20.30.

“I ragazzi sono ambiziosi nonostante la forza della rosa del Catania. Loro avranno il 12° uomo a sostenerli, noi invece dovremo caricarci dell’energia dello stadio e fare il meglio possibile. Alcuni ragazzi hanno già giocato lì e hanno parlato di che cosa li aspetta ai giovani”.

“Secondo me questo tipo di ambiente non può far altro che caricarti. Se noi facciamo bene possiamo aspettarci anche dei fischi alla squadra di casa. Sono sicuro che saremo pronti. Per quel che mi riguarda posso paragonare certi ambienti ad alcune partite già vissute in Serie B e ciò mi entusiasma”.

In rosa rientrano Metlika e Duca scontata la squalifica: “Sono due giocatori importanti che hanno dimostrato in passato il loro valore. Non sarà una bocciatura se cambierò qualche pedina che ha giocato all’andata. Dovremo capire chi è più fresco e chi ha la gamba più pronta. Metteremo i titolari migliori e sfruttaremo le qualità e la freschezza di chi entra”.

Valente parla anche della condizione fisica dei ragazzi dopo 72 ore dalla gara di domenica al Rigamonti-Ceppi: “In confronto all’ultima gara di andata e ritorno, ci ha aiutato non fare un viaggio lungo. È un tempo di recupero breve, ma sappiamo cosa ci aspetta e le motivazioni sono tante. Stanno tutti bene, l’unico che non ci sarà è Rizzo che sta ancora recuperando dall’infortunio”.

Il tecnico bluceleste parla infine del Catania: “Un avversario forte contro cui non ci possiamo permettere cali di concentrazione. Già domenica ci ha dimostrato come è facile per loro ripartite veloci e farci male. Noi in difesa dovremo essere pronti su tutti i palloni. In casa abbiamo dimostrato che possiamo essere sul pezzo per tutta la partita e avere la pazienza e l’equilibrio giusto per colpirli”.