Play-off Serie C. Il Lecco supera il turno grazie al rigore di Sipos all’ultimo secondo

Lecco-Pianese finisce 1-1 al Rigamonti-Ceppi

Apre le marcature Ianesi (P) al 32′, Sipos (L) pareggia su rigore al 98′

LECCO – Il Lecco passa il turno e vola al 2° turno della fase nazionale dei play-off grazie al gol su rigore di Sipos all’ultimo minuto di gioco. Un Lecco dai due volti: un primo tempo inguardabile in cui la Pianese andava al doppio della velocità dei blucelesti, nella ripresa Valente ha rivoluzionato la sua squadra alla ricerca del pareggio che è arrivato in piena zona Cesarini.

La squadra di Birindelli esce con merito dal Rigamonti-Ceppi dando filo da torcere alla formazione di casa che esce vincente anche se in queste due partite ha raccolto due pareggi. Ora si guarda a domani quando ci sarà il sorteggio per conoscere la prossima avversaria del prossimo turno play-off di Serie C.

Mister Valente schiera il 3-5-2 con Furlan in porta, Battistini, Tanco e Romani in difesa. A centrocampo Urso, Metlika, Zanellato, Mallamo e Kritta. Davanti la coppia formata da Konaté e Sipos.

Sul fronte opposto mister Birindelli scegli il 3-4-2-1 con Filippis tra i pali, Ercolani, Gorelli e Amey in difesa. In mediana Coccia, Proietto, Bertini e Sussi. Dietro la punta Fabrizi, la coppia formata da Tirelli e Ianesi.

Cronaca

Ritmi subito alti al Rigamonti-Ceppi con le squadre che si affrontano a testa alta. Al 4′ angolo per la Pianese, Coccia (P) viene anticipato prima di colpire a rete. Gli ospiti provano a fare male in contropiede con il tiro di Tirelli (P), sventato in angolo da Furlan (L). Il Lecco risponde al 7′ con il tiro smorzato di Mallamo (L).

Palla persa nella trequarti bluceleste, nuova ripartenza veloce dei bianconeri al 10′: Ianesi (P) fa a sportellate con Tanco (L) e calcia a rete ma Furlan (L) con un super intervento toglie la palla dall’angolino. La Pianese continua del forcing e al 15′ va vicino al gol con il colpo di testa di Tirelli (L) che la mette fuori.

Al 21′, primo vero tentativo dei blucelesti con Sipos (L) che si gira in area ma calcia di poco alta sopra la traversa. Ancora Lecco al 23′: grande occasione con Mallamo (L) da corner, ma Filippis (P) respinge d’istinto ad allontanare la palla. Palla persa di Tanco (L) in uscita, la Pianese parte in velocità e al 32′ trova il gol dell’1-0 con la conclusione nell’angolino basso di Ianesi (P).

Il Lecco non regge in difesa: al 35′ Furlan (L) fa due miracoli prima sulla conclusione di Fabrizi (P) poi su Proietto (P). Al 39′ angolo per il Lecco: sulla respinta Kritta (L) ci prova dal limite ma Filippis (P) la fa sua. I padroni di casa ci provano al 42′ con il cross tagliato di Romani (L) per Sipos (L) ma l’attaccante croato arriva in ritardo.

Non un bel Lecco quello del Rigamonti-Ceppi, i blucelesti sono scesi in campo con poca intensità mentre la Pianese ha subito cercato il gol e giocato in velocità sfruttando le ripartenze. Mister Valente deve sistemare le carte in tavola e perlomeno pareggiare il risultato per poter passare il turno.

Secondo Tempo

Nessun cambio per i due allenatori ad inizio ripresa. Il Lecco non riesce a trovare soluzioni offensive, gli ospiti chiudono bene gli spazi. Nuova ripartenza veloce della Pianese al 58′: Sussi (P) va al tiro ma chiude appena in tempo Tanco (L). Al 60′, cross dalla destra di Urso (L) per il centro dell’area ma Konaté (L) viene chiudo dalla difesa avversaria.

Quattro cambi per Valente per invertire la rotta dentro Voltan, Mihali, Bonaiti e Parker per Mallamo, Tanco, Zanellato e Konaté. Forcing del Lecco al 65′ ma i tiri sbattano contro la retroguardia bianconera. Bel cross di Kritta (L) dalla sinistra, ma Parker (L) manca di un soffio l’impatto con la palla.

Al 76′, angolo per il Lecco questa volta Parker (L) arriva di testa ma la palla esce sul fondo. Valente le tenta tutte dentro anche Basili per Romani, Kritta scala in difesa.All’81, cross di Bonaiti (L) per la testa di Parker (L), Filippis (P) risponde con un gran tuffo a salvare il risultato.

Il Lecco prova in ripartenza e va alla conclusione con il colpo di testa di Perker (L) al 88′ ma la manda ancora fuori a lato. Ci prova Kritta (L) da fuori, Filippis (P) mette in angolo: sale anche Furlan (L) a metter scompiglio in area, Basili (L) in acrobazia ci prova ma il portiere avversario la mette ancora in angolo, sul corner successivo viene fischiato un rigore al Lecco per una mano in area: dal dischetto ci va Leon Sipos che al minuto 98′ spiazza il portiere avversario e la mette in rete e regala il passaggio del turno ai suoi.

Tabellino

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco (63′ Mihali), Romani (78′ Basili); Urso, Metlika, Zanellato (63′ Bonaiti), Mallamo (63′ Voltan), Kritta; Konaté (63′ Parker) . Sipos. All. Valente

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Coccia (70′ Simeoni), Proietto (79 Masetti), Bertini (70′ Sodero), Sussi; Tirelli, Ianesi (70′ Martey); Fabrizi (86′ Ongaro). All. Birindelli

Marcatori: 32′ Ianesi (P), 98′ Sipos (L) su rigore

Arbitro: Poli di Verona coadiuvato da Della Mea di Udine e Boato di Padova, quarto uomo Andeng Tona Mbej di Cuneo. Al Var Chiffi di Padova, all’Avar De Angeli di Milano

Ammoniti: Mallamo (L), Metlika (L), Bertini(P), Masetti (P), Ercolani (P)

Espulsi:

Play-off Serie C – 1° primo turno nazionale – Gara di ritorno