Play-off Serie C. Mister Valente su Lecco-Catania: “Ce la giocheremo a viso aperto”

Il primo atto della sfida tra Lecco e Catania finisce 0-0: ritorno al Massimino mercoledì 20 maggio

“Dobbiamo migliorare e metterci l’anima per passare il turno”

LECCO – “All’inizio abbiamo dato subito un ritmo alto con grande intensità per dare fastidio all’avversario. Manca un altra gara e lì in casa loro sarà diversa. Sappiamo che il pari non è sempre un risultato per cui fidarsi”. Commenta così mister Federico Valente il pareggio del Rigamonti-Ceppi tra Lecco-Catania, gara terminata 0-0, che lascia aperte le porte per il passaggio del turno alla semifinale play-off. La sfida di ritorno andrà in scena al Massimino di Catania mercoledì 20 maggio, i blucelesti devono vincere mentre agli etnei basterà un pareggio per passare.

“Per il ritorno dovremo avere la pazienza di fare la partita. Dovremo avere fiducia nei nostri mezzi: dare il massimo, difendere con l’anima ed essere più chiari e decisivi nell’ultimo passaggio. Il Catania ha buone qualità individuali e sa colpirti quando meno te l’aspetti. Questa partita ci da tanta energia. Per i ragazzi si è sciolto un nodo perché noi adesso non abbiamo più niente da perdere”.

Il mister spiega i cambi: “Tanco nel primo tempo si è toccato la coscia sinistra, ho chiesto al mio staff di guardarlo bene così ho deciso di cambiarlo per non rischiarlo. Ho messo Marrone subito anche per sfruttarlo anche le palle inattive. Voltan è stato scelto per tenere palla tra le linee e battere per le palle inattive. Tutti quelli entrati hanno dato una mano enorme alla squadra”.

“Sipos ha fatto la lotta con tutti e Kritta hanno messo una grande intensità. Loro andati a duemila. Bisogna recuperare per la sfida e vedere come stanno tutti a livello fisico. A Catania ci dovrà essere una prestazione intensa. Sarà una gara molto calda anche a livello di atmosfera. Il campo è più largo ma di poco, noi avremo la possibilità di imporre anche il nostro gioco in larghezza”.

Su Zanellato: “Noi abbiamo bisogno dei giocatori che scendono in campo e danno tutto. Zanellato ha risposto benissimo e lui ha interpretato bene il suo ruolo. La squadra sa quello che abbiamo bisogno per vincere e passare il turno. Dobbiamo fare viaggiare la palla un po’ più veloce e attaccare gli spazi da dietro.

Valenta parla anche del ritorno a disposizione di Duca e Metlika: “Mi piace essere in crisi per fare le scelte migliori. Tutti si giocheranno il posto a centrocampo. Sarà un punto di domanda anche dal punto di visto del recupero, martedì faremo le valutazioni”.