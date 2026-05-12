Play-off Serie C. Mister Valente su Lecco-Pianese: “Pronti a dare il massimo”

Secondo atto della sfida play-off tra Lecco-Pianese in scena, mercoledì 13 maggio, al Rigamonti-Ceppi

“Voglio uno stadio che esploda e dimostrare il nostro valore di fronte ai nostri tifosi”

LECCO – “Dalla partita di domenica provo a prendere le cose positive che ci sono state che ci ha fatto avvicinare come gruppo. Dopo l’espulsione, nello spogliatoio i giocatori hanno cercato di trovare delle soluzioni per riprendere a giocare al meglio”. Apre così la conferenza stampa di presentazione della sfida tra Lecco e Pianese che si giocherà al Rigamonti-Ceppi alle ore 20.

“Domenica abbiamo ottenuto comunque un risultato positivo. Adesso in casa dovremo dare noi l’impronta alla partita. I ragazzi hanno accettato il momento difendendo, sapendo che ci poi sarebbe stata un’altra gara per far vedere il proprio valore”.

Valente parla dell’espulsione di Duca e la decisione della società di fare ricorso dopo le tre giornate comminate al giocatore bluceleste: “Lui era sotto un treno per l’espulsione. È il suo primo cartellino rosso in carriera. L’arbitro ha valutato una reazione sull’azione del difensore, anche per l’avversario non era da rosso. Giusto fare ricorso, io ho fiducia in questi ragazzi e vediamo cosa ne uscirà”.

Il mister parla anche della formazione scelta a Piancastagnaio: “Ci sono state diverse cose per cui ho scelto i 4 centrocampisti, innanzitutto il campo corto. Qua il nostro campo un po’ più grande e faremo le scelte in base a quello che ci darà la partita. Per come era iniziata domenica, se avessimo continuato in quel modo avremmo potuto fargli male. Loro sono la squadra con il maggior numero di ripartenze, perciò dobbiamo lavorare bene anche sulle preventive. Non è una gara facile, dobbiamo avere la massima concentrazione in quello che dobbiamo fare”.

“Loro sono sì bravi in ripartenza ma provano anche a verticalizzare velocemente giocando sui quinti che attaccano bene lo spazio. Noi abbiamo dovuto difendere nel secondo tempo, e ripartire: abbiamo avuto anche delle occasioni. Dobbiamo capire bene i momenti della gara, se loro giocano sulle ripartenze noi dovremo essere bravi nel palleggio. Abbiamo preparato tutto quello che ci serve. Aver difeso coesi vuol dire che la squadra sa fare tutto e questo ti da maggiore consapevolezza”.

Marrone sarà assente per un problema alla caviglia, il possibile sostituto potrebbe essere Tanco: “Al di la del cartellino rosso, domani cambia qualcosa senza Marrone in campo. Tanco ha fatto 45 minuti ma ci sono anche diverse alternative come Mihali o Ferrini. Rizzo, invece, ha ricominciato a correre e per domenica, se passiamo il turno, dovrebbe essere pronto”.

Per domani ci sarà il fattore ambientale a favore del Lecco: “Ci sarà grande affluenza e non vedo l’ora vedere il nostro pubblico sugli spalti. Sono sicuro che i ragazzi sentiranno l’energia che gli trasmettono sul campo. Devo ringraziare quelli che sono riusciti a venire in Toscana. Avere il nostro popolo a sostegno è bellissimo e queste gare sono la ciliegina sulla torta di questa stagione per poi premiarsi col passaggio del turno. Mi aspetto che lo stadio esploda”.