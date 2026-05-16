Play-off Serie C. Valente su Lecco-Catania: “Metteremo in campo il nostro Dna”

Tutto pronto per la sfida tra Lecco e Catania: 4.400 biglietti già venduti

“Saranno due sfide importanti, dobbiamo essere concentrati al massimo”

LECCO – “Questi play-off non hanno nulla a che fare col campionato regolare, in queste settimana abbiamo vissuto tante emozioni. Noi andremo a mettere in campo il nostro Dna a prescindere da chi ci tocca”. Apre così la conferenza stampa mister Federico Valente parlando della partita che ci sarà domenica allo stadio Rigamonti-Ceppi tra Lecco e Catania, valida per i quarti di finale dei play-off di Serie C.

“Il nostro Dna lo abbiamo dimostrato negli ultimi 20 minuti con la Pianese ma non solo, penso che sarà una partita molto diversa da quella. Il Catania ha un gioco propositivo e una chiara idea di gioco ma noi non vediamo l’ora di scendere in campo per queste due sfide che saranno molto interessanti e importanti. Dobbiamo fare il massimo con la concentrazione alta per 180 minuti”.

Il tecnico parla anche come stanno i ragazzi dal punto di vista mentale: “Questa ultima partita in cui non ci siamo mai arresi e conquistato il ticket dei quarti di finale ci ha dato tanta forza fisica e mentale. Ci sono un po’ di acciacchi ma domani con tutta l’adrenalina che hanno saranno carichissimi”.

Buone notizie dall’infermeria: “Rientra Marrone, e Furlan sta bene nonostante sia uscita zoppicante dal campo. Ci mancano Duca e Metlika, sono contento che Edoardo ci sia al ritorno. Furrer e Rizzo sono ancora fuori”.

Il Catania ha una delle difese migliori del campionato, Valente parla delle soluzioni in avanti: “Konaté è in forma così come Parker, se lui riuscisse a sbloccarsi sono certo che trova altra energia. Lui è molto bravo a fare casino e dare fastidio. Con Voltan abbiamo un’alternativa in più davanti. Basili è entrato benissimo. Bisogna vedere anche come sta Sipos. Su due gare bisogna misurare le energie di tutti. Tutto è possibile in avanti. Il Catania sarà meno attendista della Pianese, e dobbiamo sapere bene cosa fare”.

“Non è sempre un vantaggio sapere che con due pareggi passi. Se prendi un gol bisogna reagire bene e ribaltare una partita non è così semplice. In difesa contro la Pianese siamo stati un po’ scoperti al ritorno, all’andata eravamo in dieci. La nostra fase difensiva è un buon punto di partenza, dovremo stare attenti sulle ripartenze ed essere veloci e furbi. Se giochiamo a viso aperto in questi 180 forse andremmo in tilt”.

Sui singoli: “Non mi piace criticare i singoli, se i tifosi attaccano i giocatori attaccano me. Chiedo di non buttare olio sul fuoco su Zanellato, lui ci ha dato equilibrio nel nostro gioco. Rispetto il parere di tutti e chiedo di dare una mano a tutti i giocatori. Loro vanno in campo per dare il massimo. Lui sa i suoi errori, da fuori mi aspetto sostegno dagli spalti così possiamo andare avanti. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno tutti assieme. Lui tra l’altro è un ex e avrà ancora più motivazioni”.