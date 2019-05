Play Off Serie D. Civatese, secondo tempo da incubo

Tempo di lettura: 2 minuti

I Civatesi sprecano quattordici punti di vantaggio nel primo tempo.

Inutile la grande prova di Fabio Panzeri (30 punti).

CIVATE – Non basta un ottimo primo tempo all’Edilcasa Civatese per vincere gara 1 contro il Settimo Basket. I milanesi travolgono i grigiorossi nella ripresa e si portano in vantaggio nella serie.

L’Edilcasa si presenta al via senza il lungo Andrea Corti, assente per motivi lavorativi. La squadra di coach Marco Brusadelli però non sembra soffrire dell’assenza del brianzolo, chiudendo il primo tempo con oltre cinquanta punti nel cesto avversario e un tranquillo margine di quattordici lunghezze di vantaggio (51-37).

Nella ripresa qualcosa si inceppa nel perfetto motore della Civatese e Settimo inizia a recuperare grazie ai canestri dello scatenato Rondena, arrivando al pareggio a fine terzo quarto (67-67).

La quarta frazione è battaglia aperta, ma la Civatese perde la via del canestro – solo tredici punti a segno – lasciando spazio agli avversari che vinceranno col punteggio di 80-93.

Inutile la prestazione superba di Fabio Panzeri, autore di trenta punti. Si ferma a otto per il bomber Daniele Castagna.

“Dispiace perché eravamo partiti bene nei primi due quarti. Qualcosa sicuramente dobbiamo sistemare: quasi trenta punti di scarto negli ultimi due quarti significano che non tutto è funzionato. In ogni caso siamo fiduciosi per gara due, dove recupereremo Andrea Corti, assente oggi per problemi lavorativi” ha dichiarato coach Brusadelli a fine gara.

EDILCASA CIVATESE – SETTIMO BASKET ASD 80-93

PARZIALI:23-15, 51-37, 67-67

CIVATE: Panzeri 30, Valsecchi 19, Galli 9, Castagna 8, Bosso 7, Castelnuovo 4, Consonni 2, Negri 1, Castelletti, Capovilla, Brusadelli, Huertas.All. Brusadelli

SETTIMO MILANESE: Rondena 44, Acerni 21, Marangoni 8, Daverio 7, Cogliati 7, Grassi 2, Colombo 2, Ronca 2, Benfenati, Antonini, Ciolina. All. Antonini.