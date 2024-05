Play-out DR1. Mandello, pesante ko casalingo

Lariani sconfitti 65-85 da San Pio X Milano

Settimana prossima la gara di ritorno

MANDELLO DEL LARIO – Pesante sconfitta casalinga per la Tecnoadda Mandello nella prima gara di play-out contro San Pio X Milano. La formazione meneghina ha battuto i lariani con un netto 65-85 e questo risultato sarà un grosso problema per i ragazzi di coach Francesco Spandrio: per via del regolamento vigente, Mandello dovrà espugnare il campo degli avversari vincendo di almeno 21 punti, per poter accedere al secondo turno di play-out.

Il primo quarto Mandello gioca una pallacanestro propositiva, l’attacco funziona e tutto sembra andare per il meglio (22-18). Nella seconda frazione San Pio X segna quasi trenta punti, ma i lariani restano comunque in scia (43-47).

La ripresa l’attacco degli ospiti non si arresta, quello mandellese sì. Col passare dei minuti le rotazioni corte – fuori Longhi, Niang, Cazzaniga e De Gregorio – appesantiscono i padroni di casa. San Pio X chiude avanti di quindici punti il terzo quarto (52-67) e allunga ulteriormente nell’ultima frazione, vincendo 65-85

Miglior marcatore per la Tecnoadda Mathias Cala con 16 punti.

“Sapevamo di affrontare una squadra con esterni veloci, purtroppo avevamo rotazioni ridotte a causa dell’infortunio di Longhi e dell’assenza di De Gregorio, le assenze si sono fatte sentire. Fino a che le forze ci hanno sorretto abbiamo tenuto botta, restando in scia. Nel finale abbiamo un subito un passivo fin troppo eccessivo, ribaltare venti punti al ritorno sarà un’impresa” dichiara coach Spandrio.

TECNOADDA MANDELLO – SAN PIO X MILANO 65-85

PARZIALI: 22-18, 43-47, 52-67

MANDELLO: Cala 16, Marrazzo 14, Albenga 13, Nasatti 10, Raimondo 5, Melzi 3, Puglisi 2, Diagne 2, Lafranconi, Niang, Fall C., Sartor J., All. coach Spandrio