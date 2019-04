Grande prova dei blucelesti, che si portano sul punteggio di 1-0

Mercoledì gara 2, sempre al Bione, con inizio alle ore 18.00

LECCO – Prestazione dominante per la Gimar Lecco nella prima sfida di Play Out contro l’Orva Lugo. I romagnoli sono stati seppelliti sotto oltre trenta punti di scarto.

Coach Maurizio Bartocci conferma il quintetto che ha iniziato la gara di Reggio Emilia, con Alberto Cacace da quattro, rinunciando a Brunetti e Caceres.

L’inizio di gara è piuttosto “gelido” per entrambe le formazioni, ma Lugo si mette in partita con due triple consecutive (2-6) nel giro di altrettante azioni. La Gimar si appoggia sull’accoppiata formata da Luca Rattalino e Alberto Cacace, che segnano i primi quindici punti lariani, fino alla tripla sulla sirena del primo quarto di Federico Di Prampero (18-12).

Nel secondo quarto La Gimar prosegue il suo bombardamento da oltre l’arco prima con Roberto Marinello e poi con Luigi Brunetti (26-17), ma Lugo non si lascia staccare e resta in scia. I lecchesi spaccano in due il match nel finale del tempo con un parziale di dieci punti consecutivi, andando al riposo sul punteggio di 40-27.

Nella ripresa la partita si gioca su ritmi letargici. Lugo non aggredisce e la Gimar può toccare i venti punti di vantaggio con una tripla di Micheal Teghini (52-31) a metà terzo quarto. Con le spalle al muro l’Orva si desta improvvisamente, piazzando un parziale di nove punti consecutivi; i padroni di casa non tremano, dopo un iniziale sbandamento, e chiudono comunque il quarto sul punteggio di 62-42.

L’ultima frazione è un lungo “garbage time”, fino al punteggio finale di 87-55. Primi punti stagionali in Serie B per il giovanissimo Andrea Ratti.

GIMAR LECCO – ORVA LUGO 87-55

PARZIALI: 18-12 40-27, 62-42

LECCO: MArinello 12, Favalessa, Teghini 9, Caceres 6, Molteni 7, Chinellato 13, Brunetti 9, Cacace 7, Ratti 2, Rattalino 12, Di PRampero 10. All. Bartocci

LUGO: Lucarelli 12, De MArchi 2, Pietrini 4, Bracci 2, Cappelli, Melandri, Bazzocchi, MAriani, Benin 13, Brighi 9, Leardini 6, Rossi 7. All. Galetti.