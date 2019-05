Seconda sconfitta contro La Sportiva Gavirate.

Nel prossimo turno la sfida decisiva contro l’ASD Here you can.

GAVIRATE – I Play out sono un autentico calvario per l’Autovittani Pescate. Con la sconfitta subita mercoledì contro La Sportiva Gavirate la formazione lecchese è al terzo turno di play out che perde consecutivamente, compresi i due dello scorso anno che costarono la retrocessione e il successivo rispescaggio in Serie D.

L’Autovittani si presenta senza play e pivot titolari, e non sono assenze da poco. I ragazzi di coach Luca Lorenzon entrano in campo poco decisi e i padroni di casa ne approfittano subito per scattare (21-12) e guadagnare quindici punti di margine alla fine del primo tempo (38-23).

Nella ripresa i lecchesi non trovano la scintilla vitale per rimontare e cedono mestamente col punteggio di 69-53.

Unico giocatore in doppia cifra Lorenzo Monte, che chiude con dodici punti.

Pescate dovrà cercare la salvezza contro l’ASD Here you can, ben sapendo di non avere un’altra chance: l’eventuale sconfitta nella serie la porterebbe a retrocedere nel campionato di Promozione.

“Purtroppo non siamo mai riusciti a rimanere in partita. Da subito abbiamo preso un parziale che non siamo stati in grado di ricucire. Purtroppo ultimamente fatichiamo a giocare di squadra, dobbiamo compattarci in vista del prossimo fondamentale turno” il commento di coach Luca Lorenzon.

LA SPORTIVA GAVIRATE – AUTOVITTANI PESCATE 69-53

PARZIALI: 21-12, 38-23, 51-37

GAVIRATE: Moretti 21, Bianco 5, Gianoli 10, Drago10, Gottinger 7, Carcano , Olivetto 2, Cagnone 8, Conti 2, Pastore 0, Ferretti 4 , Marotta 0. All. Vecchiè

PESCATE: Butta 7, Monte 12, Doka 4, Puglisi 7, Mencarelli 4, Gatti 6, Rotta 9, Invernizzi, Nasatti 2, Brusoni, Ghislanzoni 2, Maver. All. Lorenzon.