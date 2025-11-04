PolimiRun Winter: modifiche alla viabilità domenica 9 novembre a Lecco

La corsa organizzata dal Politecnico di Milano attraverserà la città su un percorso di 10 km
Previste modifiche alla viabilità e divieti di transito e sosta
LECCO – Torna l’appuntamento con la PolimiRun Winter, l’edizione invernale della corsa podistica del Politecnico di Milano, in programma domenica 9 novembre.
L’evento, patrocinato anche dal Comune di Lecco, prevede un percorso di 10km che si snoderà tra le vie cittadine e i paesaggi naturali del territorio, con partenza alle 9,30 da via Ghislanzoni, di fronte al campus lecchese del Politecnico.
Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, il Comune ha disposto una serie di modifiche alla viabilità:
- Divieto di transito veicolare dalle 9.30 alle 12.30 lungo tutto il tracciato della gara, limitatamente al tempo necessario al passaggio dei concorrenti
- Divieto di transito dalle 6 alle 14 in via Ghislanzoni, nel tratto compreso tra via Amendola e via Como
- Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 di sabato 8 novembre alle 14 di domenica 9 novembre su entrambi i lati di via Ghislanzoni (tra via Amendola e via Arlenico)
- Divieto di sosta dalle 7 alle 12.30 in via Palestro, nel tratto dal civico 15 a via Montanara (lato civici dispari)
Il percorso interesserà numerose vie cittadine, tra cui via Ghislanzoni tratto da via Como a via Amendola, via Amendola tratto da via Ghislanzoni a via Digione, via Digione, viale Dante tratto da via Digione a via Cairoli, via Cairoli, via Cavour tratto da via Cairoli a via Roma, via Roma tratto da via Cavour a P.zza XX Settembre, P.zza XX Settembre, via Bovara, Largo Montenero, via Grassi, viale Turati, P.zza Cappuccini, via De Gasperi, via A. Moro, via Montebello, via Ronco Inf, via Paradiso, via Coltogno, via Bonaiti, via Brogno, passaggio in terreno privato, via Calloni, via Arrigoni, attraversamento via Gorizia, via Fritsch, area verde sul torrente Gerenzone, sottopasso di via Oslavia, marciapiede di via Gorizia, via Oslavia marciapiede lato sud, via Mentana passaggio pedonale, via M. Moneta tratto da via Mentana a via Galandra passaggio pedonale, via Galandra, via Pasubio tratto da via Galandra a via Montanara marciapiede lato nord, attraversamento via Montanara all’altezza di via Curtatone, via Palestro tratto da via Montanara a Broletto nord, attraversamento c.so Matteotti, parco Broletto sud, via Ferriera, via Porta tratto da via Ferriera a via Don Guanella, via Don Guanella, via Arlenico e via Ghislanzoni.
A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.