Polisportiva Valmadrera: festa di Natale per la prima squadra e per la Juniores

VALMADRERA – Martedì sera 23 dicembre, presso l’agriturismo “da Simone” a Calolziocorte, si è svolta la tradizionale cena per gli auguri di Natale della prima squadra della Polisportiva Valmadrera che partecipa al campionato di prima categoria girone C e che attualmente ha concluso l’andata al primo posto. Tanti i momenti di gioia e, un breve momento di discorsi e di premiazioni.

È intervenuto per primo il presidente Alberto De Pellegrin, che ha sottolineato come la prima squadra sia un esempio per tutte le squadre giovanili, anche un riferimento perché vedono in essa la possibilità di giocare da parte di tanti ragazzi, ha ringraziato tutti gli atleti, i dirigenti e lo staff e ha ceduto poi la parola a mister Gabriele Polonioli che, dopo aver ringraziato tutti i suoi collaboratori, ha esortato tutti gli atleti a mantenere per il ritorno la stessa umiltà e lo stesso entusiasmo per poter concludere questa stagione sportiva con un ottimo risultato.

Come tradizione, poi, alla presenza di due dei principali sponsor, Eracchio Isella e Ernesto Rusconi, sono stati premiati i giocatori più rappresentativi dell’andata: per i minuti giocati, al primo posto il portiere Dylan Gatti davanti al capitano Roberto Redaelli e a Mandione Kane e Alessandro Pollice; Per le reti realizzate, al primo posto Mandione Kane davanti a Odje Saga Eden, Adama Karamoko e Braian Ramadani.

Infine per le presenze in arancione in campionato, tra i giocatori in attività, primo Quartiero Luca, con 313 presenze, leader assoluto, davanti a Ousseni Gouem con 166 e Karamoko Adama con 131. Una festa che ha dimostrato ancora una volta il valore di tutto il gruppo squadra.

Martedì sera 23 dicembre, si è svolta anche la cena di Natale della squadra Juniores della Polisportiva Valmadrera. Per la prima volta infatti, dopo tanti anni, questa squadra ha affrontato il campionato regionale. Tra i diversi interventi, quello del giovane mister Niccolò Negrotti, che ha evidenziato come probabilmente quella arancione è la squadra più giovane del campionato, con quasi tutti i ragazzi del 2008, all’esordio nella categoria.

Il mister si è detto soddisfatto del girone d’andata e ha invitato tutti i ragazzi a dare il meglio di sé anche dal prossimo anno. E poi intervenuto il vice capitano, Gabriele De Pellegrin, in sostituzione del capitano Alessio Campos, ammalato, che ha invitato i compagni più giovani a convincersi che ci sono ancora margini di miglioramento. Infine ha preso la parola il vicepresidente Mauro Vassena, che ha spiegato come l’esordio di tanti ragazzi subito in una categoria regionale non era semplice, ma che il risultato è stato molto incoraggiante e di prospettiva anche per la prima squadra di Valmadrera.