Polisportiva Valmadrera: oltre 40 bambini al primo allenamento della scuola calcio

Scuola calcio rivolta ai bambini nati tra il 2017 e il 2019

De Pellegrin: “È una grande soddisfazione vedere la Polisportiva Valmadrera impegnata a investire nel settore giovanile”

VALMADRERA – È ufficialmente iniziata la scuola calcio della Polisportiva Valmadrera, un’iniziativa che promette di essere un punto di riferimento per i giovani appassionati di sport. Le attività si svolgeranno presso il campo sintetico dell’oratorio maschile e sono dedicate ai bambini nati tra il 2017 e il 2019.

Sotto la guida esperta di mister Fabio Cardinio, ex capitano del Lecco, e del suo qualificato staff, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere i fondamenti del calcio in un ambiente stimolante e divertente. Oltre 40 bambini hanno partecipato al primo allenamento, e c’è la possibilità di accogliere nuovi iscritti la prossima settimana per il secondo incontro.

Il presidente De Pellegrin esprime la sua gratitudine con queste parole: “Un sincero grazie a tutti i volontari e collaboratori. È una grande soddisfazione vedere la Polisportiva Valmadrera impegnata a investire nel settore giovanile.”