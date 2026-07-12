Polisportiva Valmadrera, presentata la nuova prima squadra: obiettivo playoff

La tradizionale presentazione ha celebrato i risultati dell’ultimo anno e premiato Mario Anghileri per il suo storico impegno nella società

Presentati mister Gusmeroli, i nuovi acquisti e le formazioni del settore giovanile

VALMADRERA – È ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate valmadrerese la presentazione della prima squadra di calcio della Polisportiva Valmadrera, organizzata con il sostegno del Gruppo Autotorino. La serata, ospitata sul campo sintetico dell’oratorio, ha riunito istituzioni, sponsor, dirigenti, tecnici, atleti e numerosi appassionati.

A condurre l’evento è stato il giornalista lecchese Stefano Spreafico, che ha aperto la manifestazione con gli interventi delle autorità. Il sindaco Cesare Colombo ha sottolineato il ruolo della Polisportiva come punto di riferimento per centinaia di famiglie del territorio, mentre Mattia Combi, responsabile della sede Autotorino di Valmadrera, ha ribadito la vicinanza dell’azienda alle realtà sportive locali e ai valori educativi promossi dall’associazione.

Anche il parroco don Isidoro Crepaldi ha evidenziato l’importanza della presenza della Polisportiva in oratorio da oltre cinquant’anni, definendola una significativa realtà educativa per la comunità.

Il presidente Alberto De Pellegrin ha ripercorso i risultati della stagione appena conclusa, ricordando il campionato di vertice della prima squadra, vicina alla promozione, il successo degli Allievi 2012, approdati ai regionali, e gli ottimi traguardi raggiunti dal settore volley, in particolare dall’Under 14.

Spazio anche al settore giovanile del calcio con l’intervento di Fabio Cardinio, responsabile della scuola calcio, che ha evidenziato la crescita sia numerica sia tecnica dei giovani tesserati. Il delegato provinciale FIGC Giuseppe Corti ha definito la Polisportiva una delle società di riferimento del calcio lecchese, mentre il presidente della sezione arbitri Attilio Manzi ha richiamato il valore della collaborazione tra club e direttori di gara.

Il momento centrale della serata è stato dedicato alla presentazione della prima squadra, affidata al nuovo allenatore Massimo Gusmeroli, che ha ringraziato la società per la fiducia ricevuta, assicurando massimo impegno e attenzione alla valorizzazione dei giovani.