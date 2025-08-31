Polisportiva Valmadrera. Successo per la 6^ edizione degli Orange Summer Camp

Una settimana ricca di sport, formazione e divertimento

Più di 110 giovani partecipanti alla kermesse sportiva

VALMADRERA – Si è conclusa la 6^ edizione degli Orange Summer Camp organizzati dalla Polisportiva Valmadrera, con un grande successo di partecipazione e entusiasmo, sia nel calcio che nel volley, per un totale di oltre 110 iscritti. La settimana, che si è svolta da lunedì 25 a sabato 30 agosto, ha visto giornate piene di allenamenti tecnici, partite, tornei e giochi.

Nel calcio, presso il campo in sintetico dell’oratorio di via Bovara, sei allenatori hanno seguito i giovani atleti, divisi per annate (dal 2019 al 2011). La stessa organizzazione è stata adottata nel volley, che si è svolto alla palestra Palaparrocchiale di via dell’Asilo, dove oltre alle allenatrici, due giocatrici di serie C hanno affiancato le giovani pallavoliste, offrendo un’esperienza ancora più completa.

Una novità assoluta di quest’edizione sono state le lezioni di visual training, tenute dalla psicologa dello sport Dott.ssa Oddo, che sono state molto apprezzate da tutti i partecipanti, ricevendo feedback entusiasti per l’approfondimento mentale e la preparazione psicologica che hanno apportato.

La settimana si è conclusa questa mattina con partite e tornei, tra cui la tradizionale e attesissima “notte in palestra” per il volley: una notte di “convivenza” in palestra, con tutte le atlete che venerdì sera hanno dormito (o cercato di dormire) insieme, rafforzando il senso di gruppo e di appartenenza.

A coordinare l’evento con grande professionalità e passione sono stati due giovani allenatori, già membri del Consiglio Direttivo della Polisportiva Valmadrera: Alessia De Capitani per il volley e Nicolò Nutricati per il calcio.

Grazie agli ottimi riscontri ricevuti, la Polisportiva Valmadrera è già al lavoro per proporre anche l’edizione estiva del prossimo anno, sempre nel periodo di fine agosto, che si è rivelato molto apprezzato dalle famiglie.

L’evento ha fatto parte del Mese dello Sport del Comune di Valmadrera.