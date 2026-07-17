Pratogrande Sport protagonista nelle acque libere: ottimi risultati per gli atleti master

La società lecchese si mette in evidenza nelle gare di Omegna, Onno-Mandello ed Endine

Numerosi piazzamenti di rilievo per gli specialisti del nuoto in acque libere

OLGINATE – Ancora una serie di prestazioni positive per gli atleti master di Pratogrande Sport, protagonisti nelle recenti traversate natatorie che hanno animato i laghi lombardi tra la fine di giugno e la metà di luglio.

La squadra lecchese ha partecipato a diversi appuntamenti di nuoto in acque libere, raccogliendo risultati importanti e confermando la propria presenza tra le realtà più attive del movimento.

Il primo impegno è andato in scena il 28 giugno a Omegna, con la tradizionale traversata sulla distanza dei 2000 metri. In gara sono scesi Massimo Ravasio, Daniele Luchini e Daniele Pezzini.

Ravasio ha chiuso con un ottimo 20° posto assoluto, fermando il cronometro sul tempo di 34’42”. Luchini ha concluso al 53° posto in 37’00”, mentre Pezzini ha terminato la prova in 115ª posizione con il tempo di 43’39”.

Domenica 12 luglio gli atleti di Pratogrande Sport sono stati impegnati su due fronti.

Nella traversata Onno-Mandello, sulla distanza dei 3000 metri, ottima prova per Matteo Invernizzi, che ha conquistato il 12° posto con il tempo di 49’29”. Bene anche Matteo Galbini, arrivato 42° in 53’14”.

Tra le atlete in gara anche Maria Missaglia e Marta Moretto, con quest’ultima che ha completato il percorso in 1h08’20”, chiudendo al 202° posto.

Sulla distanza dei 1500 metri, Erica Mariani ha ottenuto il 90° posto con il tempo di 29’37”, mentre Valentina Passerotto ha concluso in 250ª posizione in 38’35”.

Nella stessa giornata si è disputata anche la traversata del lago di Endine, dove Pratogrande Sport ha raccolto altri risultati di prestigio.

Ancora protagonista Massimo Ravasio, settimo classificato assoluto su 73 partecipanti nella prova da 2500 metri, con il tempo di 38’52”, risultato che gli è valso anche il 4° posto di categoria.

Ottima anche la gara di Julia Scardova, 17ª assoluta e 3ª di categoria con il tempo di 43’51”. Daniele Luchini ha chiuso al 9° posto assoluto e al 6° di categoria in 40’06”.

Nella prova sui 1000 metri, infine, Gabriele Pelizzari ha conquistato il 21° posto su 41 partecipanti, con il tempo di 22’01”, classificandosi anche 15° nella propria categoria.

Un bilancio complessivamente molto positivo per Pratogrande Sport, che continua a distinguersi nelle competizioni in acque libere grazie alla preparazione, alla passione e alla costanza dei propri atleti.

Una serie di risultati che conferma il valore del gruppo master e la capacità della società di essere protagonista anche nelle sfide più impegnative sui laghi lombardi.