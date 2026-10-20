Pratogrande Team Nuoto, esordio da 25 medaglie a Lodi

La squadra apre la stagione 2026/2027 con 10 ori, 5 argenti e 10 bronzi al Trofeo Vittosprint

In vasca 19 atleti, capaci ottenere 39 record personali su 52 gare disputate

GARLATE – Dieci ori, cinque argenti e dieci bronzi per la squadra Pratogrande Team Nuoto, protagonista a Lodi nella prima uscita della stagione 2026/2027. Ben 39 i record personali registrati in 52 gare disputate, con 19 atleti in vasca. Anna Bolis firma tre vittorie, mentre il gruppo guarda già al prossimo appuntamento di Nibionno.

La nuova stagione agonistica si apre con un bottino che lascia ben sperare per il prosieguo dell’annata. Il Pratogrande Team Nuoto inaugura il calendario 2026/2027 con una prestazione di rilievo al Trofeo Vittosprint di Lodi, manifestazione organizzata dalla Società Canottieri Vittorino da Feltre di Piacenza. Il bilancio finale parla di 25 medaglie, suddivise in 10 ori, 5 argenti e 10 bronzi, e del quinto posto nella classifica generale su 12 società partecipanti.

A rendere ancora più significativo il risultato sono i 39 record personali ottenuti nelle 52 gare disputate dai 19 atleti scesi in vasca. Un dato che accompagna il medagliere e restituisce la misura della prestazione collettiva della squadra, protagonista di un avvio di stagione particolarmente positivo.

Tra i nomi in evidenza spicca quello di Anna Bolis, autrice di una tripletta d’oro grazie alle vittorie nei 50 stile libero, 50 dorso e 100 misti. Tre successi che la rendono una delle protagoniste assolute della trasferta lodigiana.

Sul gradino più alto del podio sono saliti anche Guglielmo Bonacina, primo nei 100 rana, Guglielmo Colombo, vincitore dei 100 misti, Nicolò Ghigliotti, oro nei 50 dorso, e Gabriel Giani, che ha conquistato i 100 rana. Doppia vittoria per Letizia Picciolo, prima classificata sia nei 50 sia nei 100 rana. A completare il quadro degli ori è stata Ermina Vicol, vincitrice dei 50 dorso.

Il medagliere si è arricchito anche grazie a cinque secondi posti. L’argento è arrivato con Guglielmo Bonacina nei 100 stile libero, Gabriel Giani nei 100 misti, Giorgia Giani nei 50 rana, Pietro Papini nei 50 stile libero e Giulio Rizzo nei 50 farfalla.

Dieci, invece, le medaglie di bronzo. Guglielmo Bonacina ha chiuso al terzo posto nei 50 rana, seguito da Guglielmo Colombo nei 50 farfalla e Leonardo Cornara nei 50 dorso. Doppio podio per Nicolò Ghigliotti, terzo nei 100 dorso e nei 100 misti. A medaglia anche Gabriel Giani, terzo nei 50 stile libero, e Giulio Rizzo, sul podio nei 100 misti. Due bronzi anche per Massimiliano Sebastiani, terzo nei 100 rana e nei 100 misti. L’ultimo piazzamento sul terzo gradino è stato conquistato da Ermina Vicol nei 100 rana.

Al di là dei piazzamenti, è soprattutto il numero dei primati individuali a offrire un’indicazione incoraggiante sul lavoro svolto dal gruppo. I 39 record personali su 52 gare arrivano infatti dopo una preparazione iniziata soltanto all’inizio di settembre, con un programma che prevedeva un’ora di ginnastica e un’ora di nuoto. Nel corso dello stesso mese, inoltre, gli allenamenti del sabato sono rimasti sospesi.

In questo contesto, i risultati ottenuti a Lodi rappresentano un segnale positivo per la squadra, sia sul piano individuale sia su quello collettivo. Il quinto posto nella graduatoria generale, insieme al ricco medagliere e ai miglioramenti cronometrici, costituisce una base da cui ripartire in vista dei prossimi impegni.

Il calendario agonistico propone già una nuova occasione di confronto: il 1° novembre 2026, il Pratogrande Team Nuoto sarà impegnato a Nibionno per il Trofeo Sogisport. Dopo l’esordio al Trofeo Vittosprint, l’obiettivo sarà proseguire il percorso di crescita e dare continuità ai risultati della prima uscita stagionale.