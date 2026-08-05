Prima amichevole al Rigamonti-Ceppi per i blucelesti: l’Inter U23 s’impone 3-0

Prossimo appuntamento in casa contro l’Atalanta U23 sabato, 8 agosto, alle 11

In gol Zuberek con una doppietta al 13′ e al 17′, la chiude Matarrese all’88’

LECCO – Esordio casalingo amaro per la Calcio Lecco di mister Federico Valente sul terreno di gioco del Rigamonti-Ceppi per la prima amichevole davanti al proprio pubblico contro l’Inter U23 di Stefano Vecchi. I nerazzurri s’impongono con un secco 3-0: due gol dell’ex Zuberek e la rete di Matarrese.

Il tecnico bluceleste conferma il 3-5-2 delle precedenti uscite e schiera Dalmasso in porta, davanti a lui Mihali, Arena, Kritta. A centro Manetti, Pellegrino, Metlika, Papotti e Anastasini. Davanti la coppia formata da Nova e Galeandro.

Sul fronte opposto mister Stefano Vecchi sceglie Taho tra i pali; Donato, Stante, Jakirovic in difesa. Centrocampo a quattro con Amerighi, Bovo, Kaczmarski e Rocca; Franchi e Mancuso dietro l’unica punta Zuberek.

Cronaca

Minuto di silenzio in ricordo di Franco Baresi prima del fischio d’inizio. Lecco pericoloso nei primi minuti di gioco: lancio in profondità per Galeandro (L) che però viene steso appena fuori area da Taho (I), Kritta (L) ci prova su punizione, ma il suo tiro va a sbattere contro la barriera. L’Inter U23 risponde con il tentativo in area di Rocca (I), anticipato in angolo dalla chiusura di Manetti (L).

Il risultato del Rigamonti-Ceppi si sblocca al minuto 13′: lancio in verticale per l’imbucata di Zuberek (I) che la mette alle spalle di Dalmasso (L). I blucelesti subiscono poco dopo, al 17′, la rete del 2-0: brutto errore del portiere del Lecco in fase di costruzione, la palla arriva a Zuberek (I) che la infila nuovamente in rete.

Gli ospiti costruiscono una buona occasione alla mezz’ora: il tiro di Mancuso (I) si spegne di poco a lato. La squadra di Valente ci prova con un bel triangolo tra Galeandro (L) e Metlika (L), ma Taho (I) chiude tutto in uscita bassa.



Secondo Tempo

Cambia tutto mister Valente ad inizio ripresa passando al 3-5-1-1 con Dalmasso in porta, Triacca, Meleddu e Sinn in difesa. A centrocampo Polonioli, F. Arena, Mallamo, Moutassime e Litti. Fasan sotto punta dietro a Parker.

Il Lecco spinge di più nella ripresa: la prima occasione al 13′ è sui piedi di Fasan (L) ma la sua girata è troppo debole per impensierire Taho (I). Poi al 17′ ci prova Litti (L) dalla distanza ma la sua conclusione finisce alta. Punizione laterale per l’Inter al 27′: Cerpelletti (I) colpisce la parte alta della traversa.

I blucelesti vicino al gol al 36′ con la conclusione defilata di Fasan (L) che esce di poco a lato. Buon ingresso in campo del giovane Çaça (L) che prova ad mettere davanti alla porta Meleddu (L) ma la difesa neroazzurra fa buona guardia. Nel finale di tempo l’Inter passa ancora: cross in area dalla destra e tap-in vincente del neo entrato Matarrese (I).

Intervista a mister Federico Valente

Il tecnico bluceleste ha commentato a caldo il risultato del Rigamonti-Ceppi e il momento di forma del suo Lecco: “Sui gol abbiamo perso due volte la palla: sono situazioni che bisogna risolvere meglio, così come il terzo gol. Dobbiamo essere più lucidi nel palleggio e forti nella digressione. Abbiamo, di nuovo fatto due squadre complete ad inizio primo e secondo tempo. Ci stiamo allenando forte e non dobbiamo sovraccaricare sulle gambe in questa fase”.

Sul mercato: “Stiamo valutando altri profili. L’anno scorso avevamo già la squadra pronta in ritiro, ma coloro che sono qui ora si stanno impegnando al massimo. Arriveranno altri giocatori per completare la rosa, per sabato troveremo la formazione giusta in vista del nostro primo impegno ufficiale”.

Il mister commenta anche la partita degli ultimi nuovi arrivi del Lecco, Matteo Arena e Moutassime: “Arena ha fatto solo un allenamento con noi, si deve adattare ai nostri ritmi e tempistiche. Sono certo che lui sarà subito un leader sia fuori che in campo. Moutassime ancora non ha fatto ritiro, sono sicuro che lui ci darà ancora molte soddisfazioni così come Arena”.

“Per la prossima partita si potrebbe pensare a giocare con due punte, è un’idea che mi piace. Stiamo cercando giocatori che siano funzionali al nostro gioco, anche con una buona esperienza alle spalle”.

Tabellino

LECCO – 1° TEMPO (3-4-2-1): Dalmasso; Mihali, M. Arena, Kritta; Manetti, Metlika, Pellegrino, Anastasini; Nova, Papotti; Galeandro. All. Valente

LECCO – 2° tempo (3-5-1-1): Dalmasso; Triacca, Meleddu, Sinn; Polonioli, F. Arena, Mallamo, Moutassime, Litti; Fasan; Parker. All. Valente

INTER U23 (3-4-2-1): Taho (73’ Raimondi); Donato (62’ Re Cecconi), Stante (62’ Breda), Jakirovic (85’ Peletti); Rocca (46’ Aidoo), Bovo (45’ Cerpelletti), Kaczmarski (62’ Venturini), Amerighi (62’ Milani); Franchi (73’ Agbonifo), Mancuso (73’ Fiordilino); Zuberek (46’ Matarrese). All. Vecchi

Marcatori: 13′ e 17′ Zuberek (I), 88′ Matarrese (I)

Arbitro: Dell’Oro Daniele coadiuvato da Colitti Andrea e Huete Valdivia Diego Alexander.

Ammoniti:

Espulsi: