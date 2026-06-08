Prima Resegup da presidente per Cecco Crespi: “E’ dura, ma quando poi senti i complimenti…”

Il numero uno della 2Slow traccia un bilancio positivo e guarda già alla prossima edizione

Il grazie, doveroso, all’esercito dei volontari: “Sono fondamentali: senza di loro la Resegup non si fa”

LECCO – La quindicesima edizione della Resegup va in archivio con numeri record e il consueto entusiasmo che da anni accompagna la skyrace simbolo di Lecco. Oltre 1.200 iscritti hanno preso parte all’edizione 2026 della gara organizzata dall’associazione 2Slow: 24 chilometri e 1.800 metri di dislivello positivo dal centro cittadino fino alla vetta del Resegone, al Rifugio Azzoni, e ritorno con arrivo in piazza Garibaldi.

Per Francesco “Cecco” Crespi si è trattato di una prima volta speciale. Dopo il passaggio di consegne con Paolo Sala, che ha deciso di lasciare la presidenza pur continuando a collaborare con il gruppo organizzativo, il neo presidente ha vissuto il suo battesimo alla guida della manifestazione.

“Da presidente è stata una prima esperienza estremamente positiva. Prima di tutto perché è andato tutto bene, poi perché le sensazioni sono state belle dall’inizio alla fine. Si lavora comunque tantissimo, il presidente non sta certo seduto in poltrona e le cose da fare sono molte”, racconta Crespi.

Un ruolo che, ammette, comporta responsabilità maggiori rispetto a quanto immaginato. “Ero convinto ci fossero più onori che oneri, invece è dura. Però quando senti più di mille concorrenti, amici, tifosi e volontari che ti fanno i complimenti, ti ringraziano e ti dicono quanto sia bella la Resegup, allora capisci che vale la pena spendere tempo ed energie per questa manifestazione”.

L’entusiasmo della giornata porta già a guardare avanti. “Sulle ali dell’entusiasmo possiamo dire che la Resegup 2027 ci sarà”, afferma il presidente. Rispetto al passato, il cambiamento principale riguarda la visione d’insieme richiesta dal ruolo. “Fare il presidente significa avere un occhio su tutto. Quando sai che c’è qualcuno che supervisiona ogni aspetto è un conto, quando quell’occhio deve essere il tuo la percezione cambia e diventa tutto più complesso”.

Pur definendo la macchina organizzativa ormai consolidata, Crespi ribadisce come la ricerca del miglioramento continuo resti uno dei tratti distintivi dell’evento. “In 17 anni e 15 edizioni ci siamo sempre detti la stessa cosa: ogni anno aggiungiamo un pezzettino in più. Può riguardare i volontari, il percorso o i ristori. Già domani faremo una verifica e sicuramente emergerà qualcosa che poteva funzionare meglio. È da lì che si riparte”.

Tra i protagonisti silenziosi della manifestazione ci sono i volontari, ai quali il presidente dedica un ringraziamento particolare. “Sono fondamentali, lo abbiamo sempre detto: senza volontari la Resegup non si fa. La cosa bella è che sono diventati volontari affezionati. Non dobbiamo cercarli noi, sono loro a cercare la Resegup e a voler esserci. Questo significa che anche l’esperienza da volontario lascia qualcosa di importante a chi la vive”.

Al termine della giornata, Crespi promuove senza esitazioni l’edizione appena conclusa: “Per quello che ho visto oggi, alla Resegup do 10”. Più severo con sé stesso: “Al Cecco presidente do un otto di stima”.

Tra le note positive dell’edizione 2026, il presidente sottolinea anche la presenza di molti volti nuovi tra i partecipanti. “La Resegup è una gara consolidata, una gara che tutti aspettano, ma è anche una manifestazione che continua ad allargarsi. Ho sempre avuto il pallino di alzare un po’ l’asticella sul numero dei partecipanti. È un aspetto che va valutato con grande attenzione per motivi di sicurezza e di gestione, ma oggi non lo escludiamo”.

L’aumento del numero degli iscritti potrebbe così diventare una delle novità su cui lavorare in vista della prossima edizione. Un’ipotesi ancora tutta da valutare, ma che rappresenta già uno dei possibili obiettivi per la Resegup 2027.