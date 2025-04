Promozione. Civate e Calolziocorte conquistano la salvezza matematica 

Il Civate vince 1-0 grazie al gol di Ettarrass

Calolziocorte, GrentArcadia e Rovagnate perdono, pareggia la Colico Derviese

CIVATE – Giornata più che positiva per il Civate nella Promozione 24/25. La squadra di Guadagno vince infatti 1-0 contro il temibile Castello Città di Cantù grazie al gol di Ettarrass e stacca il pass salvezza. Il gol vittoria è siglato da Ettarrass al 5′ minuto di gioco: l’attaccante classe 2000 lanciato nella metà campo avversaria, allunga prima sull’avversario e poi insacca alla sinistra del portiere la rete del vantaggio.

La formazione di casa domina il campo e non lascia spazio di manovra ai comaschi. Al 34′ Castagna prova a trovare il raddoppio con una conclusione dalla distanza ma esce a lato. Doppio vantaggio che sembra arrivare, al 39′, con l’incornata da corner di Azzoni ma l’arbitro annulla per fallo del difensore biancoverde.

La ripresa si apre con un’altra occasionissima per il Civate con Mauri che da ottima posizione calcia però, addosso al portiere. All’80’, nuova rete di Azzoni che viene nuovamente annullata dall’arbitro, il centravanti protesta e ottiene il secondo giallo lasciando i suoi in dieci. In debito di un uomo, il Cantù prende campo e al 90′ centra una traversa. Ma, i padroni di casa reggono e conquistano il decimo risultato utile consecutivo e la salvezza.

Il commento del presidente, Marco Secomandi: “Credo che questo risultato ci garantisca la salvezza matematica alla luce del pareggio della Pontelambrese che ora dista 8 punti. È stato un girone di ritorno esemplare dove il desiderio di mantenere la categoria è stato determinante per affrontare gli avversari, molte volte superiori a noi, con la passione che il gruppo intero guidato da mister Guadagno ha saputo suscitare. Ringrazio tutti per la dedizione e l’impegno dimostrato in questi ultimi mesi”.

Anche il Calolziocorte pur perdendo fuoricasa contro il Biassono per merito della doppietta di Politi, siglata al 25′ e 50′, mantiene la categoria. Gli amaranto, a due gare dal termine, hanno gli stessi punti del Civate 37, quindi hanno 8 punti di vantaggio sulla Pontelambrese, ora a 29 – di regola devono essere sette le lunghezze di vantaggio per non disputare i play-out. Anche se l’Ardita Cittadella – penultima a 22 – facesse sei punti nelle ultime due e il Calolzio le perdesse entrambe avrebbe comunque nove punti di vantaggio sui comaschi.

Chi di questi calcoli non ne deve più fare è il Rovagnate che ha giocato una gara a viso aperto con la capolista Giussano pur perdendo 1-0 a causa di un rigore realizzato da Innocenti al 86′.

“Abbiamo fatto un’ottima partita – commenta il team manager Riccardo Brenna – giocandocela alla pari. Nel primo tempo abbiamo avuto una grandissima occasione per passare in vantaggio ma Baho ha colpito la traversa la mezz’ora. Nella ripresa una partita vivace, loro hanno avuto un’occasione al 75′ e poi gli è stato concesso un rigore con troppa generosità. Ci portiamo a casa un’ottima prestazione”.

Cade, invece, il GrentArcadia che perde 3-1 contro il Seregno, seconda forza del campionato. Il match si sblocca al 25′ del primo tempo con la rete di Ferrari per i brianzoli, poi i lecchesi riescono a pareggiare al 65′ con Maggi che sigla una rete in mischia sfruttando una rimessa laterale lunga. All’81 arriva il nuovo vantaggio del Seregno con Lucente che capitalizza una ripartenza veloce. Il Grent si sbilancia alla ricerca del pareggio e viene ancora punito in contropiede questa volta finalizzato da Buccini al 95′.

Infine, pareggia la Colico Derviese contro la Pontelambrese per 1-1, al gol di Conconi per la squadra di Battistini risponde Rada al 51′.