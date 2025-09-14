Promozione. Civate, Manara e Rovagnate partono col piede giusto

Luciano Manara, Rovagnate e Civate vincono contro Lesmo, Pontelambrese e Rovellasca

Pareggiano Olginatese e Colico Derviese, perde solo il GrentArcadia

CIVATE – Parte col piede giusto il Civate di mister Giuseppe Di Rienzo che nella prima giornata del Girone B di Promozione 25/26 sigla un pokerissimo contro il Rovellasca. La partita giocata in serata al Campo Sportivo Pietro Rossini di Briosco si sblocca al 10′ con la rete su punizione di Colombo. I biancoverdi vanno sul 2-0 al 15′ grazie un’autorete di uno dei difensori comaschi.

Appena due minuti dopo Colombo firma la propria doppietta personale su assist di Di Rienzo. Al 43′, Colombo viene atterrato in area e il direttore di gara concede il calcio di rigore, dal dischetto Bakal firma il poker. Nella ripresa, il Civate non si frena e va più volte vicino al gol che arriva in pieno recupero, al 93′: grande discesa di Ferrè che serve in area Colombo che insacca la quinta rete della serata e la propria tripletta personale.

Ottima partenza anche per la Luciano Manara di mister Daniele Perego che piega 1-0 il Lesmo in trasferta grazie al gol di Mattia Cisternino al 36′ del primo tempo. Il Ds dei bersaglieri, Marco Menga, commenta soddisfatto il risultato: “Siamo contenti perchè abbiamo portato a casa tre punti importanti contro una squadra forte che mira al salto di categoria”.

“Nel primo tempo è stata una bella partita combattuta. Il gol è stato innescato da Losa sulla fascia che ha messo dentro una bella palla per Cisternino che di piatto l’ha infilata in porta. Nei primi quindici minuti della ripresa abbiamo sofferto un po’ perchè loro sono rientrati aggressivi alla ricerca del pareggio”.

“Noi però abbiamo retto bene e risposto in contropiede. Sono contento del risultato ma anche delle prestazioni dei nuovi arrivi: il portiere Labate, la coppia difensiva Esposito-Maggi e il migliore in campo di oggi Davide Ghezzi. Ora pensiamo alla partita di settimana prossima contro il Rovagnate dove proveremo a prenderci la rivincita della sconfitta subita in Coppa Italia”.

Anche il Rovagnate di mister Davide Ziliotto trova la vittoria alla prima occasione contro la Pontelambrese. La formazione biancorossa vince per 2-0 grazie al tap-in vincente in area piccola di Palvarini che al 49′ raccoglie il cross di Fumagalli e il rigore trasformato da Zorloni al 92′.

Più di un rammarico, invece, per la Colico Derviese di mister Pietro Altarelli che contro una delle formazioni più forti della categoria la Base 96 guidata da Davide Castagna era andata in vantaggio per 3-1 al termine del primo tempo. Ma, nella ripresa i brianzoli hanno pareggiato il risultato con la doppietta di Marinoni.

Rammarico anche nelle parole del ds, Luca Dell’Orto: “Volevamo partire con il piede giusto contro una squadra con un blasone così importante. Eravamo sul 3-1, grazie alla doppietta di Colombo e la rete di Raba poi però nella ripresa abbiamo smesso di giocare, ci siamo abbassati troppo e loro ci hanno schiacciati nella nostra metà campo”.

“Anche contro il Morbegno in Coppa Italia era successa una cosa del genere, fatichiamo nel gestire il vantaggio e non siamo ancora al livello di poterlo fare con serenità. Se vogliamo fare un campionato di vertice non bisogna abbassare la guardia e bisogna continuare ad attaccare senza paura. Ci prendiamo il pareggio contro una squadra forte e ripartiamo dalla consapevolezza la strada da fare è ancora lunga”.

Conquista un punto anche l’Olginatese di Manuele Sorti contro la Vibe Ronchese. I bianconeri sono andati in vantaggio al 14′ con un’azione manovrata conclusa con il diagonale vincente di Tironi. Gli avversari hanno trovato il pareggio a fine primo tempo con Aloise.

Commenta il pareggio il direttore generale, Fabio Galbusera: “Nella ripresa abbiamo giocato praticamente in dieci perchè Melesi si è fatto male ed avevamo già fatto tutti i cambi. In queste due partite, in Coppa ed oggi, abbiamo dovuto schierare i nostri giovani perchè gli sei degli over titolari hanno subito degli infortuni gravi. Ci portiamo a casa un punto e per le condizioni in cui eravamo va bene”.

L’unica sconfitta tra le sei squadre lecchesi la subisce il GrentArcadia che perde 1-0 l’Olympic Morbegno, decisivo il gol di Matteo Del Re al 75′. I ragazzi di Cavalli pagano una prestazione non brillante e l’inferiorità numerica scaturita al 55′ per la doppia ammonizione di Citterio.