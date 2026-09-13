Promozione. Costamasnaga esordio col botto, battuta 3 a 2 la corazzata Mariano

Il Rovagnate s’impone 1-0 contro la Vibe Ronchese

La ColicoDerviese perde 2-1 contro la Casati Calcio Arcore

COSTAMASNAGA – Grande esordio in Promozione per la neopromossa Costamasnaga che vince la prima partita della stagione in casa contro il Mariano Calcio, una delle candidate alla vittoria del campionato.

La formazione di Andrea Ronchi gioca a viso aperto contro la formazione comasca e va in vantaggio per prima con la rete di Amigoni al 40′. Nella ripresa gli ospiti partono forte e mettono una doppietta in pochi minuti con Beye e Calmi. I grigiorossi non perdono la testa e continuano a giocare e trovano prima il pareggio con Brambilla e poi il nuovo vantaggio con Moumouni.

Soddisfatto il direttore sportivo, Mattia Molteni, che commenta: “Una vittoria inaspettata ma che ci siamo meritati combattendo e reagendo al loro uno-due che poteva tagliarci le gambe. Il mister ha azzeccato i cambi che hanno dato nuova linfa alla squadre per il forcing finale. Adesso ci aspetta una partita altrettanto impegnativa contro l’Arcore in trasferta domenica prossima”.

Vince anche il Rovagnate che strappa una vittoria di misura fuori casa contro la Vibe Ronchese: decide la gara il gol di testa di Zanin al 40′ del primo tempo. Commenta il risultato il team manager Riccardo Brenna: “Siamo soddisfatti di questi primi tre punti. Dobbiamo ancora rodare qualche meccanismo di gioco ma è normale che ci sia qualche difficoltà in queste prime partite di campionato”.

“Potevamo chiudere con un punteggio più largo, abbiamo sprecato alcune occasioni ma la cosa che conta di più oggi è la vittoria. Siamo contenti anche che i ragazzi si stiano amalgamando sempre di più come gruppo e dal punto di vista del gioco”.

Per l’ultima lecchese impegnata in Promozione arriva, invece, una sconfitta: la ColicoDerviese perde in casa contro la Casati Calcio Arcore per 2-1. I gialloblù andati in vantaggio al 21′ con Gakou, subiscono la rimonta degli ospiti nella ripresa con i gol di Marrone e Arienti nel finale.