Promozione. Il Civate ritorna al successo: Pontelambrese sconfitta 1-0

Vincono GrentArcadia e Civate, pareggiano Calolziocorte e Rovagnate

La Colico Derviese perde lo scontro diretto col Seregno

CIVATE – Dopo cinque turni senza vittorie torna al successo il Civate che batte 1-0 la Pontelambrese. Tre punti importanti per la formazione di Guadagno che sale al 14° posto scavalcando proprio i comaschi in classifica. La gara odierna è stata decisa dal gol di Gandola al 44′ del primo tempo.

Commenta la vittoria il presidente Marco Secomandi: “Abbiamo avuto diverse occasioni nella prima frazione di gioco salvate da dalle grandi parate del portiere avversario. Poi, però, siamo passati al 44′ grazie ad un’incornata imparabile di Gandola. Nella ripresa, in apertura ancora protagonista l’autore del gol con una rovesciata che ha sorvolato la traversa”

“Loro non hanno fatto tiri in porta fino al 75′ quando il nostro portiere si è fatto trovare pronto, nel finale diverse azioni degli ospiti ben chiuse dalla nostra difesa. Sono contento sia per il risultato sia della prestazione che è stata eccellente. C’è stato tanto agonismo in campo, abbiamo lottato contro una compagine che gioca un calcio maschio e veloce. Dobbiamo andare avanti con questo spirito”.

Successo esterno, invece, per il GrentArcadia che mette a segno il quarto risultato utile consecutivo vincendo 1-0 sul campo del Cavenago, ultima della classe. È stata una gara combattuta e decisa dal gol di Mirko Colombo che ha timbrato il cartellino al 30′ del primo tempo.

Il ds Francesco La Fauci racconta la partita: “Abbiamo avuto la giusta mentalità, non è facile affrontare avversarie che lottano per la salvezza perchè danno tutto. Noi siamo entrati in campo consapevoli di dover giocare contro una squadra molto fisica, e il gol di testa di Colombo ci ha regalato i tre punti. Pur essendo, attualmente, ottavi il nostro obiettivo principale rimane la salvezza, più punti facciamo prima arriverà”.

Perde, invece, la Colico Derviese lo scontro diretto per la zona play-off contro il Seregno. I brianzoli s’aggiudicano la gara grazie ai due gol firmati da Buccini e Valtorta, i lecchesi hanno faticato contro una formazione grintosa che oltre alle due reti ha preso una traversa e sprecato tante occasioni.

Mentre, guadagnano un punto a testa Calolziocorte e Concorezzese, match che termina a reti inviolate. Pareggia anche il Rovagnate 1-1 contro il Lesmo: i biancorossi sono andati in vantaggio con Baho al 19′ e gestito bene il gioco fino alla mezz’ora della ripresa quando ha segnato per i brianzoli Lolli.

Nonostante il pareggio contro la quarta della classifica c’è un po’ di amarezza in casa lecchese come racconta il team manager Riccardo Brenna: “Dispiace per il risultato perchè abbiamo fatto una grande partita contro un avversario molto rognoso. Inoltre, abbiamo sbagliato tre occasioni in area piccola ed una clamorosa davanti alla porta con Baho. Torniamo a casa a testa alta consapevoli di aver fatto un’altra ottima prestazione”.