Promozione. Il Civate s’aggiudica il derby col GrentArcadia

Terzo risultato utile per il Civate che sale al 14° posto in classifica

Pareggia la Colico Derviese, perdono Calolziocorte e Rovagnate

CIVATE – Settimana positiva per il Civate che dopo il successo di settimana scorsa con la Pontelambrese e il pareggio esterno col Seregno nell’infrasettimanale conquista altri tre punti fondamentali nella 24^ giornata del girone B di Promozione. A decidere la partita contro il GrentArcadia il rigore di Mauriello al 21′ del secondo tempo.

Diverse occasioni sprecate secondo il direttore sportivo del Grent, Francesco La Fauci: “Siamo stati un po’ sottotono rispetto al solito e non abbiamo messo la solita grinta nell’andare a rete. Sarebbe stata una partita da 0-0, ma dobbiamo prenderla come occasione per ripartire e fare meglio nelle prossime con più carica”.

Si gode la vittoria, invece, il presidente del Civate Marco Secomandi: “Nel primo tempo abbiamo avuto qualche chances si sbloccarla con Momo e Gandola ma, entrambi hanno calciato sopra la traversa. Nella ripresa abbiamo dominato il campo e al 66′ trovato il rigore per un fallo di Finiguerra in area su un nostro calcio d’angolo. Dal dischetto è andato Mauriello che ha colpito il palo, ma la palla con un po’ di fortuna è rimbalzata sulla schiena del portiere avversario e finita in rete”.

“Siamo contenti perchè dopo il vantaggio siamo riusciti a gestire il risultato senza subire nulla. Abbiamo fatto un’ottima gara con attenzione ed equilibrio, probabilmente avremmo meritato un parziale più ampio ma comunque contavano solo i tre punti ed è per quelli che siamo entrati in campo”.

La Colico Derviese, invece, pareggia in trasferta con il Cantù San Paolo. Una partita iniziata male perchè i comaschi sono andati subito in vantaggio il gol di Drago al 3′ che ha trasformato un calcio di rigore spiazzando il portiere gialloblu. La squadra di Battistini non è riuscita a sfruttare le diverse occasioni avute nel primo tempo con Fall su punizione al 15′ e con Crimella in girata su calcio d’angolo al 36′.

Nonostante il dominio territoriale il primo tempo finisce a favore dei padroni di casa. Stesso registro anche nella ripresa, i lecchesi non mollano e nel finale trovano finalmente il gol al 49′ minuto di gioco con Fall che dopo un batti e ribatti in area avversaria infila la palla in rete.

Infine per le altre formazioni lecchesi, Calolziocorte e Rovagnate, arrivano due sconfitte pesanti entrambe col parziale di 4-0 contro due delle squadre più forti del girone B. Gli amaranto perdono contro la capolista Vis Nova Giussano mentre, il biancorossi cadono contro il Seregno, attuale terza forza del campionato .