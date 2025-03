Promozione. Il GrentArcadia ribalta il risultato e vince con l’Agrate

Il GrentArcadia continua a vincere e si mette in scia per i play-off

Pareggiano Rovagnate, Civate e Colico Derviese, il Calolziocorte perde contro il Cavenago

DOLZAGO – Gran vittoria per il GrentArcadia che ribalta il risultato nei minuti finali di gara contro lo Speranza Agrate vincendo per 2-1 davanti ai propri tifosi di casa. Una partita viva nella prima frazione di gioco con alcune palle gol però non sfruttate dai lecchesi, così sono gli ospiti brianzoli a portarsi per primi in vantaggio al 20′ con Carollo che approffita di un rinvio sbagliato del portiere Bosisio.

Nella ripresa qualche occasione per parte con la squadra di Ronchi che non molla fino all’ultimo e trova il meritato pareggio al 90′ con il colpo di testa di Finiguerra. Ma, non è finita, al 93′ arriva una palla filtrante per Visconti che parte sulla linea del fuorigioco e buca la rete ospite regalando la vittoria ai suoi compagni.

Soddisfatto il ds, Francesco La Fauci, che commenta il risultato: “Come nella partita di settimana scorsa abbiamo trovato altri tre punti nei minuti finali di partita. Sono molto importanti se si pensa che ora siamo a sole quattro lunghezze da chi ci precede, e dalla zona play-off. Ossia il Lesmo che tra l’altro incontreremo settimana prossima, quindi sarà un vero e proprio scontro diretto da affrontare con la stessa tenacia di queste ultime gare”.

Avversaria d’alta classifica anche per il Rovagnate che pareggia 2-2 contro il Lissone. I lecchesi sono andati in vantaggio al 7′ con la rete di Rompani su rigore, poi gli avversari hanno pareggiato con Catta al 15′. Poi, nuovo vantaggio del biancorossi al 50′ con Dorato che ha sfruttato una palla messa in mezzo da fallo laterale. Ma, appena un minuto dopo nuovo pareggio firmato ancora da Catta.

Riccardo Brenna, team manager del Rovagnate, analizza il match: “Visto il campo e l’avversario siamo soddisfatti del punto, ma se se consideriamo il minuto in cui abbiamo preso gol no. Loro sono davvero rognosi, noi abbiamo fatto il nostro gioco ordinati e propositivi. Nel primo tempo potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, poi loro sono cresciuti nella ripresa. La cosa più importante di cui essere soddisfatti è la salvezza oramai conquistata con diverse giornate d’anticipo”.

Chi, invece, è in piena lotta per la salvezza diretta senza passare dai play-out è il Civate che si trova al 14° posto nel girone B di Promozione. La formazione di Guadagno, oggi, ha pareggiato in casa contro il Biassono: gli ospiti sono andati in vantaggio al 5′ con Politi su una dormita complessiva della difesa lecchese.

Poi, i padroni di casa non riescono a sfruttare le occasioni create e si salvano in chiusura di tempo sull’errore sotto porta di Aceto. Nella ripresa dominio Civate, ma gli ospiti si chiudono a riccio in difesa senza concedere spazi, fino al 78′ quando Castagna che di testa in area piccola trova la rete del meritato pareggio.

Per il presidente Marco Secomandi il pareggio è bugiardo: “Abbiamo iniziato con sufficienza, come spesso capita. Dopo la rete c’è stata la reazione e il pareggio stra meritato. Sul piano del gioo pesano le troppe assenze per infortuni, comunque un buon punto incasellato in attesa dello scontro diretto con Calolziocorte di settimana prossima”.

Calolziocorte che precede il Civate in classifica al 13° posto e che oggi ha perso contro il Cavenago, penultima della classe, per 2-1. La formazione di Perego si era portata in vantaggio con Bakal al 26′ del secondo tempo, poi però negli ultimi due minuti di gara al 88′ e 90′ ha subito i due gol avversari firmati Riso e Saronni.

Infine, la Colico Derviese pareggia fuori casa contro la Concorezzese. La squadra di Battistini aveva aperto le marcature di giornata con Redaelli al 28′, poi però al 58′ i padroni di casa hanno trovato il pareggio con Beretta.