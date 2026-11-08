Promozione. Il Rovagnate conquista un punto contro la corazzata Mariano

Il Costamasnaga perde 2-0 contro la Di Po Vimercatese

La ColicoDerviese esce sconfitta dallo scontro diretto con la Pontelambrese

ROVAGNATE – Due sconfitte e un pareggio per le squadre lecchesi impegnate nel Girone D di Promozione: perdono Costamasnaga e ColicoDerviese, un punto importante per il Rovagnate contro la corazzata Mariano Calcio.

Per Alessio Magrini, team manager del Costamasnaga, la squadra oggi contro la Di Po Vimercatese ha sbagliato approccio alla gara: “Abbiamo giocato una brutta partita, il primo tempo è stata una sfida abbastanza equilibrata poi siamo andati in svantaggio con un nostro autogol. Il raddoppio è stato su rigore e non siamo riusciti a reagire”.

Il Rovagnate ha conquistato un ottimo punto sul campo del Mariano ed è un risultato positivo visto il momento difficile che i biancorossi stanno vivendo in questo periodo. Il team manager Riccardo Brenna spiega che: “Dopo la sconfitta di settimana scorsa ci voleva un risultato importante, abbiamo fatto una buona partita contro una signora squadra”.

“Nel primo tempo loro hanno preso una traversa e un palo, noi poi abbiamo avuto una grossa occasione con Cortesi. Nella ripresa il Mariano è rimasto in dieci su un fallo da ultimo uomo su cui noi abbiamo trovato il gol da punizione con Mercuri. Il pareggio è arrivato da una nostra leggerezza difensiva. Siamo contenti per la reazione che hanno avuto i ragazzi, adesso dobbiamo continuare sul nostro percorso”.

La ColicoDerviese, invece, perde lo scontro diretto in zona play-out contro la Pontelambrese che si impone per 2-0 grazie alla doppietta di Niang.