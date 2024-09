Promozione. Il Rovagnate s’aggiudica il derby col Civate

Condizioni di gioco al limite su tutti i campi del lecchese e della Brianza

Perdono Colico e GrentArcadia, pareggia 1-1 il Calolziocorte contro il Seregno

ROVAGNATE – Nella prima giornata del campionato di Promozione 24/25 solo una delle cinque formazioni lecchesi ha strappato i primi tre punti stagionali. Si tratta del Rovagnate che si è aggiudicato il derby contro il Civate per 1-0 grazie al gol di Donghi al 37′ del primo tempo.

Il derby si apre sotto una pioggia battente sul campo di Briosco, i primi ad andare vicino al gol sono i ragazzi del Civate: Franceschini (C) trova Di Rienzo solo in area ma, l’attaccante si fa parare un gol praticamente fatto. Le condizioni meteo non facilitano il bel gioco perciò si prova coi calci da fermo a sbloccare il risultato.

Così avviene al 37′ quando Donghi (R) su punizione da fuori area trova la deviazione della barriera che spiazza il portiere avversario. Nella ripresa gli ospiti provano a recuperare ma, il Rovagnate si chiude in difesa non concede spazi. Il primo derby stagionale si conclude con la vittoria del Rovagnate del nuovo mister Davide Ziliotto.

Commenta la gara il presidente del Civate Marco Secomandi: “Sconfitta immeritata per la mia squadra siccome nella seconda frazione abbiamo giocato con un maggior piglio. Ci rifaremo nel prossimo match in campionato contro l’Ardita Cittadella. Per quanto riguarda l’arbitraggio buona gestione di gara”.

Sotto la pioggia anche le altre gare del pomeriggio: la Colico Derviese di Battistini è stata sconfitta 2-0 fuori casa contro il Biassono, a timbrare il tabellino di giornata sono stati Marinaci nel primo tempo e Castagna nella ripresa, dopo la sospensione della gara per precipitazioni intense.

Anche il GrentArcadia è stato sconfitto in trasferta dalla Concorezzese per 1-0 decisivo il gol di Lo Re. Invece, raccoglie un pareggio il Calolziocorte di Perego che, sotto un diluvio costante, ha guadagnato un punto contro il Seregno. Gli amaranto erano andati in svantaggio a causa di un rigore siglato da Gentile al 30′ del primo tempo.

Al 45′ i lecchesi hanno agguantato il pareggio grazie alla rete di Cotrone. Commenta la gara il direttore sportivo Max Colombo: “Una partita da non giocare, certe condizioni metereologiche sono proprio al limite, nella ripresa abbiamo giocato sopra un velo d’acqua. C’era un rigore per noi ma non ci è stato dato, siamo stati bravi a riacciufare il risultato”.