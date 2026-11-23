Cortesi al 60′ e Rivolta al 91′ firmano il successo dei ragazzi di Ziliotto

Pari tra ColicoDerviese e Vibe Ronchese, il Costamasnaga cade in trasferta

ROVAGNATE – Risultati alterni per le squadre lecchesi impegnate nel Girone D di Promozione: bel colpo del Rovagnate che conquista tre punti contro la Casati Calcio Arcore vincendo per 2-1 in trasferta, il Costamasnaga invece perde lo scontro contro il Cormano Milano per 3-1, solo un pareggio per 0-0 nello scontro salvezza tra Vibe Ronchese e ColicoDerviese.

Soddisfatto della prestazione il team manager del Rovagnate, Riccardo Brenna: “Ottima gara dopo un momento molto complicato sia per risultati che a livello di spogliatoio, ieri infatti avevamo 9 infortunati su 23 giocatori. Abbiamo giocato bene e potevamo andare in vantaggio già nel primo tempo in cui abbiamo avuto un paio di grosse occasioni, poi nella ripresa prima Cortesi e poi Rivolta dopo il loro pareggio ci hanno regalato i tre punti”.

Commenta la prestazione dei grigiorossi il team manager, Mattia Molteni: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo in cui abbiamo giocato davvero bene, siamo andati in vantaggio con il colpo di testa di Momo al 15′. Poi però al 44′ ci hanno bucato su una nostra ingenuità difensiva”.

“Nel secondo tempo sono usciti loro mettendo in campo la loro qualità e sono andati in vantaggio su punizione e infine un altro gol nel finale. Ripartiamo dall’ottimo primo tempo di oggi, settimana prossima torniamo a giocare in casa contro la Vibe Ronchese”.