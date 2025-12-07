Promozione. La Colico Derviese aggancia al vertice la coppia di testa

La Luciano Manara s’aggiudica il derby col GrentArcadia

L’Olginatese cade in casa contro la Base 96, vince il Rovagnate, perde fuoricasa il Civate

COLICO – Il campionato di Promozione 25/26 continua a regalare emozioni giornata dopo giornata soprattutto per le squadre lecchesi. Infatti, quattro formazioni su sei sono nei primi posti della classifica e stanno dimostrando di aver le carte in regola per giocarsi il passaggio di categoria.

La prima sorpresa di giornata è la prima caduta stagionale dell’Olginatese che perde in casa contro la Base 96 per 3-0. Dopo un primo tempo equilibrato i brianzoli passano in vantaggio col rigore trasformato da Bollini al 54′. Due minuti dopo la formazione di mister Castagna rimane in dieci, ma i bianconeri non riescono a far valere la superiorità numerica e subiscono due reti fotocopia in contropiede: la prima al 75′ con Giugno e al 86′ con l’ex Sprandri.

“Seppur avendo un rosa diversi giocatori che hanno giocato in categorie superiori, oggi abbiamo dimostrato di non essere ancora maturi nella gestione della partita – commenta il direttore generale Fabio Galbusera -. Una sconfitta che brucia perchè è contro una diretta concorrente, ne prendiamo atto e andiamo avanti consapevoli che dobbiamo avere più carattere e maturità.”

La seconda sorpresa è l’aggancio al vertice della Colico Derviese che ha lo stesso numero di punti, 28, di Lesmo e Olginatese. La squadra di Altarelli dopo essere partita in sordina ha ingranato la marcia e messo a segno 11 risultati utili consecutivi, quella di oggi la quinta vittoria consecutiva. Inoltre, la formazione gialloblù ha il miglior attacco del Girone trascinato dalle reti di Lorenzo Colombo (9) e Ameth Fall (8).

Proprio il capocannoniere della squadra sblocca il risultato contro il Castello Città di Cantù al 17′ risolvendo una mischia in area. Il 2-0 arriva poco dopo, al 20′, con una bella azione da destra a sinistra conclusa con il gol di Proserpio. Il terzo timbro arriva all’89’: Farina ben servito da Haida va all’uno contro uno e supera il portiere avversario. Grande soddisfazione in casa Colico Derviese che settimana prossima si gioca il primo posto in casa del Lesmo.

A solo un punto dalle tre capofila c’è la Luciano Manara di mister Daniele Perego che oggi non ha avuto vita facile nel derby contro il GrentArcadia vinto dai bersaglieri per 2-1 grazie al rigore, condito di polemiche, concesso dal direttore di gara a cinque minuti dalla fine.

Dopo mezz’ora senza occasioni degne di nota, la partita si accende al 31′ con il colpo di testa di Rossini (G) che centra il portiere avversario. La Luciano Manara risponde con un’azione in velocità: la palla dalla sinistra taglia tutta l’area e viene raccolta da Losa (L) che appoggia dietro per Cisternino (L) che dal limite la mette sotto la traversa dove Valsecchi (G) non può arrivare. Gli ospiti rispondono al 38′ con una bella combinazione tra i due attaccanti, Mattia Citterio e Giacomo Citterio, con quest’ultimo che va alla conclusione ma spreca da pochi passi, grande intervento d’istinto di Labate (L) a salvare il risultato.

Nella ripresa la formazione di Magno si spinge in avanti alla ricerca del meritato pareggio che arriva all’80’: il neo entrato Sare (G) tenta il tiro che viene ribattuto, sulla respinta arriva Buccini (G) che con un gran tiro mette la palla nel sette. Al 85′ nuova svolta della gara: il Grent sbilanciato in avanti lascia Bovis (L) a tu per tu con Sosio (G) che lo stende in area. Dal dischetto va lo stesso Bovis (L) che spiazza Valsecchi (G) realizzando il gol del definitivo 2-1.

Il Rovagnate torna al successo dopo la disfatta con l’Olginatese e s’aggiudica la gara con il Cantù San Paolo per 1-0, decide la partita il gol di Sala al 52′. Commenta la vittoria esterna, il team manager Riccardo Brenna: “Un risultato stretto per le occasioni avute. Nel primo tempo abbiamo preso una traversa con Mercuri e il loro portiere ha fatto due grandi interventi su Rigamonti e Longoni. Poi nella ripresa uno dei difensori avversari ha salvato la palla sulla linea palesemente di mano e sempre sulla stessa azione un altro difensore ha salvato di piede. Abbiamo fatto un’ottima prestazione senza subire nulla”.

Crisi nera, invece, per il Civate che perde anche con il fanalino di coda del campionato la Pontelambrese per 3-1. Dopo i primi minuti equilibrati, le fenici passano in vantaggio con Dorato che insacca di testa il cross dalla destra di Vidoni. Al 32′ i comaschi trovano il pareggio da angolo con Diaoula. Al 48′, punizione dal limite per i padroni di casa: la palla calciata da Giussani s’infila all’incorcio dei pali. Nella ripresa il Civate vicino al gol con Castelnovo che sfiora il palo, e nel finale arriva la beffa col contropiede firmato da Arrigo al 41′.