Promozione. La Colico Derviese s’aggiudica il derby col GrentArcadia

La squadra di Battistini ribalta l’iniziale svantaggio e vince 4-1

Vincono Rovagnate e Calolziocorte, pesante sconfitta per il Civate

COLICO – Giornata ricca di gol per le lecchesi impegnate nel penultimo turno del Girone B di Promozione, a partire dall’ampia vittoria interna della Colico Derviese batte 4-1 il GrentArcadia. Le reti tutte nel primo tempo: la prima è per gli ospiti che passano in vantaggio da calcio d’angolo al 20′ con il gol di Esposito che sfrutta l’uscita a vuoto del portiere gialloblu.

La squadra di Battistini trova subito il pareggio al 28′ con la rete di Farina che finalizza una bella azione in velocità dei padroni di casa. Al 32′ la Colico Derviese raddoppia con Fall su rigore e tre minuti dopo Ferrari risolve una mischia da calcio d’angolo. Il quarto timbro allo scadere della prima frazione arriva per un altro rigore: dal dischetto va Redaelli che non sbaglia spiazzando il portiere avversario.

Soddisfatto mister Battistini che commenta: “Siamo contenti per il risultato e per aver reagito subito alla svantaggio ed anche perché oggi hanno giocato otto giovani della primavera. A livello di classifica abbiamo guadagnato una postazione essendo ora settimi e proveremo nell’ultimo match contro l’Olimpic Trezzanese ad ottenere altri tre punti e la sesta piazza”.

Vittoria roboante anche per il Rovagnate che ha rifilato 4 reti alla Pontelambrese. La squadra di Ziliotto si è portata in vantaggio con un’azione personale di Baho e raddoppiato con il gol di Mercuri che si è infilato sotto il sette. A segno anche Fumagalli e Dorato. I comaschi hanno accorciato le distanze con Giussani, risultato finale 4-1 per i lecchesi.

Il team manager Riccardo Brenna commenta: “Una partita dominata a parte i primi minuti di stallo che poteva anche finire con un margine più ampio per le tante occasioni avute nel finale. È stata una bella domenica e una bella vittoria nella nuova casa che va chiudere un campionato ben fatto e speriamo di prendere altri tre punti nell’ultimo turno contro il Grent”.

Vince anche il Calolziocorte che dopo aver ottenuto la salvezza matematica nell’ultima giornata ritrova il successo interno per 2-1 contro il Cantù San Paolo. La doppietta di Todeschini regala tre punti alla squadra di Perego che tocca quota 40 punti e il 12° posto in classifica.

Brutta caduta, invece, per il Civate che incassa ben 7 reti contro lo Speranza Agrate. I ragazzi di Guadagno sono andati inizialmente in vantaggio al 3′ minuto con Davide Castagna poi però le luci si sono spente e i brianzoli hanno siglato una rete dopo l’altra. Al 13′ segna Calzighetti che in area piccola trova il gol del pareggio. Al 39′ Borghi porta l’Agrate in vantaggio, poi ancora Calzighetti due minuti dopo su una dormita della difesa lecchese.

Nella ripresa i padroni di casa non si fermano e segnano il 4-1 con Carollo di testa al 48′. Poi da calcio d’angolo Masella segna di testa al 71′ e due minuti dopo Cerrina Feroni timbra il 6-1. Al 78′ addirittura un rigore a sfavore per il Civate: dal dischetto va D’Erchia che buca per l’ultima volta la porta difesa da Enrico Castagna.