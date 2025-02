Promozione. La Colico Derviese vince lo scontro diretto con l’Agrate 

Nessuna sconfitta per le squadre lecchesi impegnate nel Girone B di Promozione

Vincono Colico Derviese, Calolziocorte e GrentArcadia, pareggiano Civate e Rovagnate

COLICO – Nella 21^ giornata di Promozione vanno a punti tutte le formazioni lecchesi impegnate nel Girone B. La vittoria più importante la ottiene la Colico Derviese che in trasferta sul campo dello Speranza Agrate conquista sia i tre punti in palio che l’accesso alla zona play-off.

L’Agrate era una diretta concorrente per l’undici gialloblu che si trova ora a 37 punti al quarto posto in classifica. Una gara ricca di gol ed emozioni infatti, il match si è concluso 4-2 per i lecchesi che sono andati per primi in vantaggio con un’incornata di Fall al 10′. I padroni di casa hanno pareggiato con Tchetchoua due minuti dopo.

Poi ancora vantaggio il Colico con la bella conclusione di Fall, e di nuovo il pareggio questa volta firmato Zaffaroni. Nella ripresa si è ripartiti dal 2-2 dei primi 45 minuti, ma sono usciti i ragazzi di Battistini che hanno segnato altre due reti, una con Farina e poi nel finale ancora con Fall.

Commenta la gara il mister lecchese: “Siamo contenti che abbiamo vinto un importante scontro diretto, e siamo nei play off. Agrate è un campo difficile dove vincere, prima di noi ci era riuscito solo il Seregno. Abbiamo fatto un’ottima prova di squadra. Se devo scegliere il gol migliore di oggi, scelgo il primo gol di Fall che ha saltato sopra tutti e incornato da vero attaccante”.

Torna alla vittoria anche il Calolziocorte che conquista il primo successo nel girone di ritorno e lo fa vincendo 5-3 contro l’Ardita Cittadella. “Una partita tosta all’inizio – spiega il ds Max Colombo – perchè eravamo andati in vantaggio con Sibio e ci siamo fatti raggiungere”.

“Poi però abbiamo accelerato e sfruttato le varie occasioni create anche se abbiamo sofferto un po’ nel finale. Una menzione particolare per Mangili, il suo ingresso è stato fondamentale nel creare palle gol e in copertura, cambiando l’equilibrio della gara. Torniamo a vincere e dovremo continuare a farlo anche nella prossima sfida che sarà la difficile trasferta di Lissone”.

Secondo successo consecutivo, invece, per il GrentArcadia si consolida al nono posto in classifica a quota 30 punti. Oggi la squadra di Dolzago si è imposta 3-2 contro il Cantù San Paolo in casa con un tripletta firmata Finiguerra. Primo gol lecchese al 20′, autogol a favore degli ospiti ad inizio ripresa, poi doppio vantaggio del Grent al 65′ e al 85′, nel recupero la firma a tabellino di Drago per il definitivo 3-2.

Il Civate ottiene un buon punto contro la Concorezzese che però non lo smuove dal quart’ultimo posto e dalla zona play-out. La formazione lecchese è andata il vantaggio al 46′ del primo tempo con la rete di Mauriello, ma al primo minuto di gioco del secondo tempo i biancorossi hanno pareggiato con la rete di Merlini. Infine, pareggio senza reti tra Castello Città di Cantù e Rovagnate, una partita equilibrata con qualche chances per parte non sfruttata.