Promozione. La ColicoDerviese riparte con mister Mastrolonardo e una rosa rivoluzionata

Prima gara in campionato contro la Casati Calcio Arcore il 13 settembre
Al timone della prima squadra il nuovo tecnico Uefa B Agostino Mastrolonardo
COLICO – La ColicoDerviese è pronta ad affrontare il Girone D di Promozione 2026/27 con una rosa e uno staff rivoluzionato. Il presidente Ernesto Maglia ha confermato la direzione sportiva della prima squadra, della Juniores Élite e dell’Under 18 al ds Luca Dell’Orto. Al suo fianco, ci sarà Giuseppe Butti a gestire il settore giovanile e la crescita tecnica, coadiuvato dal coordinatore Federico Formigari, dal responsabile organizzativo del settore agonistico Giuseppe Tuttorosa e dalla recente affiliazione con l’AC Monza.
La guida della prima squadra è stata invece affidata al nuovo allenatore Agostino Mastrolonardo: il tecnico UEFA B è chiamato a coordinare il lavoro tra la prima squadra e il vivaio al posto di Pietro Altarelli.
Una rosa e uno staff completamente rinnovato come evidenzia il direttore sportivo Dell’Orto: “Abbiamo cambiato più di metà squadra così come lo staff tecnico. Perciò abbiamo dovuto lavorare sin da subito per riformare un gruppo competitivo che si possa giocare le proprie carte contro tutto in questa nuova stagione alle porte”.
“Siamo in un Girone nuovo con tante squadre nuove ma dovremo giocarcela con tutte. Le prime amichevoli stagionali ci stanno dando buoni risultati. Il mister avrà il compito di amalgamare i tanti giocatori arrivati e formare un nuovo gruppo. A livello di obiettivi stagionali vorremo migliorarci rispetto la passata stagione anche se tante cose sono cambiate. Il primo passo è quello di formare una squadra unita e solida”.
Tra i nuovi arrivi figurano il centrocampista Gian Luca Silva Gasparini Morais, classe 2002 cresciuto tra Brasile e Portogallo, l’attaccante Denis Kurtaj, sempre classe 2002, il centrocampista Alberto Del Grosso del 2001 e i difensori Simone Pandini del 2004 e Tommaso Ferraroli del 2005. Completano i volti nuovi il portiere Eduardo De Mattos Bordignon, i giovani Andrea Aiello e Giovanni Adamoli, entrambi classe 2006, Andrea Finiguerra, il rientrante Luca De Lisio e Marco Manara, classe 2001.
La società ha anche mantenuto diversi elementi di spessore della rosa precedente, confermando Filippo Maglia, Mosè Maffezzini, Nicolò Fattarelli, Riccardo Invernizzi, Ameth Fall, Michele Redaelli e il portiere Paolo Rusconi. Dalla Juniores Élite e dal settore giovanile si aggregano Gioele Barri, Francesco Razza, Manuel Scalzi e Gabriele De Angelis. Mentre Matteo Bonacina entra a far parte dello staff tecnico.
Il campionato di Promozione inizierà il 13 settembre: la prima sfida sarà in casa contro la Casati Calcio Arcore. Mentre in Coppa Italia la ColicoDerviese scenderà in campo contro l’Olympic Morbegno mercoledì, 23 settembre, alle ore 20 in trasferta. La seguente sfida sarà il derby con il Costamasnaga mercoledì 7 ottobre.
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