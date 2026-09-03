Promozione. La ColicoDerviese riparte con mister Mastrolonardo e una rosa rivoluzionata

Prima gara in campionato contro la Casati Calcio Arcore il 13 settembre

Al timone della prima squadra il nuovo tecnico Uefa B Agostino Mastrolonardo

COLICO – La ColicoDerviese è pronta ad affrontare il Girone D di Promozione 2026/27 con una rosa e uno staff rivoluzionato. Il presidente Ernesto Maglia ha confermato la direzione sportiva della prima squadra, della Juniores Élite e dell’Under 18 al ds Luca Dell’Orto. Al suo fianco, ci sarà Giuseppe Butti a gestire il settore giovanile e la crescita tecnica, coadiuvato dal coordinatore Federico Formigari, dal responsabile organizzativo del settore agonistico Giuseppe Tuttorosa e dalla recente affiliazione con l’AC Monza.