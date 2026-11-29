La ColicoDerviese del nuovo mister Bonacina vince 1-0 contro i brianzoli: decide Gianola al 93′

Vince il Costamasnaga; pareggio amaro per il Rovagnate

COLICO – Torna a vincere in campionato dopo poco meno di un mese la ColicoDerviese, che s’aggiudica lo scontro diretto nelle retrovie con il Biassono. Decide la sfida giocata sul campo comunale di Colico il gol di Gianola in pieno recupero, al 93′. La compagine gialloblu sale al 12° posto in classifica anche se rimane in zona play-out.

Vittoria nel segno del nuovo mister Matteo Bonacina che ha sostituito il tecnico Agostino Mastrolonardo alla vigilia della sfida con i brianzoli.

Torna alla vittoria anche il Costamasnaga, che si riporta al centro della graduatoria del Girone D di Promozione in 8^ posizione a quota 16 punti a pari merito con Ardita Cittadella e Rovagnate. La partita giocata in casa grigiorossa contro la Vibe Ronchese viene decisa dai gol di Moumouni e Codianni.

Il team manager del Costa, Mattia Molteni, commenta la prestazione: “Nel primo tempo abbiamo giocato male e loro hanno avuto diverse occasioni da gol per passare. Nella ripresa il mister ha cambiato diversi giocatori e abbiamo rimesso in rotta la gara e giocato meglio trovando prima il gol di Moumouni su assist di Zubani e poi un rigore al 90′. Ripartiamo dalla ripresa di oggi”.

Pareggio per 1-1, invece, per il Rovagnate di Ziliotto, che si fa raggiungere nel finale di gara dalla Pontelambrese in casa. La formazione biancorossa era andata in vantaggio con Sala nel primo tempo, poi all’85’ arriva il gol del pareggio dei comaschi con Caliguri.

Commenta il risultato il team manager Riccardo Brenna: “Un pareggio che lascia molto amaro in bocca, perché abbiamo fatto un’ottima partita e non ho paura a dire che abbiamo dominato la partita per 85 minuti. Abbiamo avuto solo 5 minuti, o forse 10, all’inizio del secondo tempo in cui abbiamo sbagliato qualcosa nelle misure sui loro esterni”.

“Il gol loro è arrivato dall’unico pericolo che hanno creato, con Caligiuri che è rientrato da destra e ha tirato, ha fatto un gran gol col mancino sotto il sette. È stata l’unica situazione in cui non abbiamo ben eseguito il raddoppio. C’è l’amaro in bocca per questo perché, ripeto, per il resto abbiamo fatto una più che ottima partita. Siamo in un buon momento di prestazioni. Finalizziamo troppo poco per quello che creiamo”.