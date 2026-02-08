Promozione. La Luciano Manara mantiene il primato il classifica

Vittoria per Manara, Olginatese, Colico Derviese e Civate

Rallenta il Rovagnate a Morbegno, cade 1-0 il Grent contro il Lesmo

BARZANÒ – Classifica sempre molto corta nei primi posti del Girone Bdi Promozione. Mantiene il primato a 43 punti la Luciano Manara vincente sul campo del Cantù San Paolo per 2-0, segue staccata di un punto l’Olginatese che ritrova gol e vittoria con il Real Meda nel match, terminato 3-1, giocato sabato pomeriggio.

I bersaglieri di mister Daniele Perego mettano segno la 13^ vittoria stagionale contro i comaschi grazie ad un gol per tempo. Nel primo vanno a segno con un rigore trasformato da Bovis, alla sesta marcatura stagionale, e nella ripresa trovano invece la rete con una perla da fuori di Palvarini al 73′.

Soddisfatto il ds Marco Menga: “Abbiamo fatto una buona partita in cui abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Merito anche al nostro portiere Labate che ha fatto un paio di parate importanti. Poi Tamba, inserito nella ripresa, ha fatto un buon ingresso in campo e gli è stata annullata una rete. Sono tre punti importanti, dobbiamo continuare così”.

L’Olginatese nell’anticipo della 20^ giornata contro il Meda chiude la gara già nel primo tempo in cui mette a segno ben tre reti. La prima con Belinghieri al 27′, la seconda un minuto dopo con Catta e la terza al 43′ con il giovane Astuti. In piena zona Cesarini però subisce la rete della bandiera con Personé al 96′.

Sale al terzo posto a 40 punti, la Colico Derviese che nel posticipo serale schianta la Bellagina per 3-2. In apertura il gol del nuovo acquisto Gakou . I comaschi rispondo al 26′ con Fraquelli. Al 52′ va di nuovo a segno El Hadji che firma la sua prima doppietta in maglia gialloblù, al 65′ il tris arriva su rigore con Raba. Brivido finale con la rete di Bertolio al 88′ che sembra riaprire i giochi ma ormai è tardi.

Rallenta, invece, il Rovagnate che pareggia in trasferta contro l’Olympic Morbegno: al gol di Invernizzi per i padroni di casa al 15′ risponde Sala su rigore al 80′. “Una partita difficile su un campo osceno per le condizioni del manto – racconta il team manager Riccardo Brenna -. Ci hanno messo in difficoltà con la loro fisicità e hanno trovato il gol su un nostro errore grossolano in fase difensiva. Nel primo tempo, abbiamo reagito ma non abbiamo riempito l’area a dovere pur avendo creato diverse occasioni. Alla fine abbiamo trovato un giusto pareggio. L’importante era non perdere, ci portiamo a casa un punto importante”.

Cade, invece, dopo tre vittorie consecutive il GrentArcadia di mister Magno che si arrende 1-0 al Lesmo, decide la partita il gol di Morello al 45′. Torna, infine, al successo il Civate che vince di misura contro la squadra fanalino del girone il Castello Città di Cantù. Una vittoria che mancava dalla prima partita di campionato contro il Rovellasca che porta le Fenici a 13 punti in classifica.

Il presidente Marco Secomandi commenta il risultato odierno: “Un primo tempo con poche emozioni, il gol è stato propiziato da Franceschini che ha recuperato una palla dal fondo e l’ha scaricata per l’imbucata di Ettarras che l’ha messa alla destra del portiere avversario. Nella ripresa doppia occasione per Dorato, grande risposta del numero 1 del Cantù. Nel finale al cardiopalma abbiamo difeso la porta degli arrembaggi avversari. Una partita maschia ma corretta, sono tre punti che non cambiano la nostra situazione in classifica ma danno morale per le prossime gara. A partire dalla prossima contro il Lesmo”.