Promozione. La Luciano Manara stende 1-0 la Base Seveso

L’Olginatese frena a Ponte Lambro, grande successo per il Colico, pareggio per il Rovagnate a Meda

Il Grent s’aggiudica per 1-0 il derby col Civate

BARZANÒ – Dimenticato il passo falso di Rovagnate, la Luciano Manara torna al successo casalingo contro la Base 96 dell’ex mister Davide Castagna grazie al gol di Palvarini al 75′ e segna la vittoria più importante di giornata soprattutto perchè guadagna due punti sull’Olginatese capolista fermata sullo 0-0 in trasferta dall’ostica Pontelambrese.

“Era importante tornare a vincere oggi – spiega il ds della Manara Marco Menga – anche in vista dello scontro diretto di settimana prossima coi bianconeri. La partita di oggi era bloccata nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo avuto alcune occasioni e l’abbiamo fatto nostra con una magia di Cisternino che ha messo sui piedi di Palvarini una palla d’oro. Sul mercato non abbiamo fatto colpi in entrata perchè stanno pian piano rientrando i diversi infortunati”.

Il pareggio a reti bianche di Ponte Lambro dell’Olginatese non pregiudica il cammino della capolista del Girone B di Promozione che rimane in vetta a 39 punti a più due dalla Manara, anche se lascia qualche rammarico come spiega il direttore generarle Fabio Galbusera: “Un risultato stretto per le diverse occasioni avute, abbiamo affrontato una squadra che ha difeso il risultato in tutti i modi avendo bisogno di punti salvezza. Noi abbiamo avuto un paio di infortuni che ci hanno po’ destabilizzato ma il nostro portiere è stato inoperoso. Ora pensiamo alla prossima che sarà certamente una sfida importante”.

Un punto anche per il Rovagnate che agguanta il pareggio nel finale di gara nell’anticipo della 18^ giornata contro il Meda 1913. I brianzoli passano in vantaggio al 22′ con la rete di Lanzarotti, i lecchesi non mollano e trovano il pareggio in pieno recupero all’92’ grazie alla rete di Luca Donghi che insacca di controbalzo un cross proveniente dalla destra colpendo sia palo che traversa.

Ritrova, invece, il successo la Colico Derviese che ribalta il risultato contro il Cantù San Paolo. I gialloblu sotto di un gol, firmato da Wereko al 15′, fino a cinque minuti dalla fine prima pareggiano con Haida al 85′ e poi trovano il gol vittoria con Raba al 95′.

Chiude il programma di giornata il derby tra GrentArcadia e Civate giocato all’Ugo Crippa di Valgreghentino. Nel primo tempo un paio di occasioni per parte: al 7′ Ruggeri (G) prende palla sulla destra e mette in mezzo per Giacomo Citterio (G) che però calcia troppo centrale. Al 27′, punizione fuori area per i padroni di casa Mattia Citterio (G) tira sul primo palo, il portiere ospite chiude bene. Negli ultimi minuti doppia opportunità per le fenici ispirate da Ettarrass (C) sulla trequarti che prima lancia Scuri (C) in verticale e poi Castelnuovo (C), l’ex Butta (G) fa buona guardia in entrambe le occasioni.

Nella ripresa il Grent spinge ma fatica a trovare spazi contro la squadra di Guadagno ben chiusa in difesa, la partita cambia al 70′ con l’espulsione per doppia ammonizione di Dodesini (C). La migliore occasione della gara arriva al 75′: grande inserimento in area di Buccini (G) ma il suo colpo di testa si schianta sulla traversa.

La formazione di Magno continua a premere e la partita si accende nei minuti di recupero, dopo una simulazione non fischiata in area del Civate, l’azione continua e viene fischiato un fallo contro. Ruggeri (G) al 92′ la mette in mezzo per l’inserimento di Rossini (G) che non lascia scampo al portiere Corti (C). Gli ospiti, al 95′, hanno l’occasione di pareggiare ma Vidoni (C) invece che cercare un suo compagno al centro dell’area piccola calcia sull’esterno della rete.