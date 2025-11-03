Promozione. La Luciano Manara vince e conquista la zona play-off

In testa al Girone B rallentano Rovagnate e Olginatese

La Manara vince 2-0 con la Pontelambrese, il Colico pareggia 4-4 a Meda, roboante sconfitta per il Civate contro il Base 96

BARZANÒ – Corsa a tre ai vertici del campionato di Promozione 25/26, infatti dopo l’ottava giornata di gare sono appaiate a 18 punti Lesmo, Rovagnate e Olginatese. I brianzoli hanno approfittato del doppio pareggio delle due formazioni lecchesi per recuperare punti, mentre a stretto giro in quarta posizione, a 17, c’è il Base 96 Seveso che sta progressivamente risalendo la classifica del Girone B.

Infatti, il Rovagnate di Ziliotto rallenta sul campo del Castello Città di Cantù ed ottiene il terzo pareggio delle ultime quattro gare. Apre le marcature la formazione di casa con la conclusione da fuori di Ajouli al 12′ del primo tempo, poi i biancorossi prendono campo alla ricerca del pareggio che arriva al 77′ grazie al calcio di rigore trasformato da Mercuri.

“Una partita in cui abbiamo dominato per 70 minuti – spiega il team manager Riccardo Brenna – dopo il gol preso abbiamo avuto delle buone occasioni che non siamo riusciti a sfruttare a dovere. Prendiamo quanto di buono fatto oggi e il punto che va bene comunque perchè ancora siamo lì davanti. Pensiamo a settimana prossima che ci sarà un importante scontro contro il Lesmo”.

Pareggio anche per l’Olginatese di Conca nel derby lecchese contro il GrentArcadia terminato 2-2. Una partita dai due volti in cui i bianconeri dopo aver dominato nella prima frazione di gioco sbloccano la partita allo scadere con la conclusione da fuori di Tagliabue, al rientro dagli spogliatoi, al 51′, Belinghieri trova il raddoppio.

Però la squadra di casa non molla ed inizia a macinare gioco. Il Grent accorcia le distanze su calcio d’angolo al 75′: Citterio dimenticato in area è libero di colpire a rete. L’Olginatese si abbassa troppo e la formazione di mister Magno colpisce ancora all’88’, questa volta con una punizione dal limite calciata da Zubani che bassa sotto la barriera avversaria e s’infila in rete.

“Non sono assolutamente soddisfatto della prestazione odierna – racconta il direttore generale dei bianconeri Fabio Galbusera – abbiamo fatto un secondo tempo orribile e li abbiamo fatti rientrare in gara. Infatti, quando eravamo in vantaggio di due reti ci siamo barricati dietro e loro hanno trovato con merito il pareggio mettendoci tutto quello che avevano”.

Pareggio giusto anche per il team manager del GrentArcadia, Mirko La Marca: “Nel primo tempo meglio loro, poi noi abbiamo pressato di più e trovato i gol che ci hanno permesso di pareggiare. È la seconda partita col nuovo mister, stiamo crescendo mettendo in campo maggiore grinta. Dobbiamo continuare così”.

Dopo un inizio difficile di stagione difficile la Luciano Manara di mister Perego sta pian piano risalendo la graduatoria del Girone B mettendo a segno il quinto risultato utile consecutivo. La vittoria interna per 2-0 contro la Pontelambrese è stata decisa dai gol di Arienti su rigore al 31′ e di Losa al 60′. I biancoazzuri raggiungono così il quinto posto valido per l’accesso ai play-off di categoria.

Soddisfatto per la vittoria e la prestazione il ds Marco Menga: “Siamo contenti del risultato che abbiamo meritato sul campo. In campionato all’Inizio abbiamo avuto due passaggi a vuoto contro Rovagnate e Seveso, adesso però abbiamo incamerato una bella striscia di risultati positivi. Dovremo continuare così perchè puntiamo ad arrivare ancora più in alto”.

Appena dietro la Manara, a 13 lunghezze, c’è la Colico Derviese che pareggia in un roboante 4-4 fuori casa contro il Meda nell’anticipo del sabato pomeriggio. I lecchesi in vantaggio di due reti ad fine primo tempo grazie ai gol di Colombo (C) e Redaelli (C) al 4′ e al 38′, si fanno raggiungere subito ad inizio ripresa prima con autogol di Salvadori (C) e poi con la rete di Ortolani (M) al 50′.

Al 59′, Fall (C) trasforma con freddezza un rigore a favore ma appena un minuto dopo Sironi (M) realizza il 3-3. Piovano occasioni da entrambe le parti, al 68′ la squadra di casa ottiene anch’essa un tiro dal dischetto realizzato da Crea (M), ma il vantaggio dura poco e Fall (C) al 72′ trova il suo secondo gol di giornata.

Pioggia di gol anche per il Civate che però subisce un pesante 5-0 in casa contro il Base 96 Seveso. Dopo alcune occasioni per le fenici con Mazzoleni e Ferré, gli ospiti passano in vantaggio al 32′ con il colpo di testa di Santonocito che la piazza alla sinistra del portiere. Il raddoppio arriva al 40′ con Galimberti. Nella ripresa, al 52′, Bollini firma il tris dei brianzoli con un rasoterra vincente. Al 85′ grosso errore in uscita del portiere di casa che si fa soffiare il pallone da Giugno che mette a segno il 4-0 ospite, allo scadere arriva anche la rete del 5-0 firmata da Marinoni.

Commento amaro dal parte del presidente Marco Secomandi: “La situazione di oggi era prevedibile viste le tante assenze tra infortuni e squalifiche. In questo momento abbiamo fuori otto effettivi e di conseguenza abbiamo oggettive difficoltà nel coprire i ruoli e nella gestione del gioco. Purtroppo è un periodo difficile, attenderemo tempi diversi senza mollare”.