Promozione. La Luciano Manara vola in Eccellenza, il Civate saluta la categoria

Olginatese e ColicoDerviese ai play-off

Il Civate perde contro il Meda e scende in Prima Categoria

BARZANÒ – Nell’ultima giornata del Girone B di Promozione 2025/26 la Luciano Manara certifica la propria leadership in vetta alla classifica battendo 6-0 il Castello Città di Cantù e ritorna in Eccellenza.

“Una stagione non semplice con vari cambi in vetta fino a poche giornate dalla fine – spiega il ds Marco Menga – ma siamo molto soddisfatti del percorso fatto. Ho ereditato una squadra a pezzi ricostruendola da zero e pian piano si è creato un grande gruppo. Il merito di questa promozione va ai giocatori, a tutto lo staff e a tutti coloro che sostengono il progetto Manara. Guardiamo al futuro con grande fiducia, adesso ci godiamo questa promozione”.

Secondo posto con tanti rimpianti per l’Olginatese che nei quattro scontri diretti con Manara e Lesmo non ha mai vinto e chiude a due punti dalla vetta, ora si giocherà le proprie chance ai play-off che cominceranno tra due settimane. Nella partita odierna col Cantù San Paolo i bianconeri si sono imposti per 3-0 con i gol di Catta al 36′, Aldegani al 50′ e Tironi al 70′.

La ColicoDerviese, invece, porta a casa un punto pareggiando 1-1 sul campo del Rovagnate e certifica il quarto posto in classifica a quota 59. Per il ds gialloblu Luca Dell’Orto: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo iniziale, c’è certamente qualche rimpianto ma siamo dovevamo essere. Adesso daremo il massimo ai play-off senza fare troppi calcoli e dobbiamo affrontarli con la giusta mentalità”.

I biancorossi di Ziliotto chiudano al settimo posto dopo tre quarti di stagione passata in zona play-off ma i tanti infortuni e alcune sconfitte nei momenti chiave della stagione hanno determinato gli attuali 49 punti in classifica. Mentre, il GrentArcadia che ha perso 3-2 contro il Rovellasca termina al decimo posto a quota 39.

Inoltre, la squadra di Magno l’anno prossimo potrebbe non più iscriversi al campionato di Promozione e cessare quindi l’attività sportiva delle società nata dalla fusione di Arcadia Dolzago e Olimpiagrenta nel 2022.

Infine, il verdetto più pesante di giornata lo incassa il Civate che non riesce a vincere in casa contro il Meda ed è retrocesso in Prima Categoria. I ragazzi di Guadagno in vantaggio con Ettarras al 25′, vengono poi raggiunti dal colpo di testa di Ortolani al 36′. Dopo due occasioni sbagliate da Dorato e Mazzoleni nella ripresa, i brianzoli segnano il 2-1 al 92′ con Sironi.

Tanta delusione nelle parole del presidente del Civate, Marco Secomandi: “Peccato perchè ci avevamo creduto fino all’ultimo. Oggi abbiamo fatto una buona gara, nel finale ci siamo sbilanciati alla ricerca del gol vittoria. L’incontro è stato deciso dal loro portiere. Ora dobbiamo solo guardare avanti”.