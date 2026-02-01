Promozione. La Manara abbatte l’Olginatese e vola in vetta

La Luciano Manara sconfigge di misura i bianconeri: decide la partita il gol di Bovis

Quattro lecchesi nei primi quattro posti della classifica

OLGINATE – Cambiano le gerarchie in vetta al Girone B di Promozione dove la Luciano Manara scavalca l’Olginatese e conquista, per la prima volta da inizio campionato, la prima posizione. Una gran rimonta quella dei ragazzi di mister Daniele Perego che nelle ultime quattordici gare sono caduti solo una volta contro il sorprendente Rovagnate di Ziliotto, bestia nera dei bersaglieri in questa stagione.

L’Olginatese, invece, ha perso un po’ di punti per strada nelle ultime cinque con due pareggi con avversarie abbordabili come Vibe Ronchese e Pontelambrese e non sta vivendo il migliore momento di forma della sua stagione. La sfida tra le due contendenti andata in scena al Comunale di Olginate è stata una gara equilibrata con qualche occasione per parte.

Nel primo tempo meglio la Manara che si è portata in vantaggio su un contropiede al 13′: Bovis a tu per tu con portiere di casa l’ha superato e messo la palla in rete. Gli ospiti hanno altre due occasioni con Cisternino e Losa che non riescono a mettere a segno. Nella ripresa l’Olginatese ha provato riaprire la partita ma i biancoazzurri hanno difeso con grintia il risultato.

Commenta la gara e il primo posto in campionato il ds della Manara Marco Menga: “Siamo contentissimi per aver messo a segno questo sorpasso e conquistato la vetta. Oggi non abbiamo creato tante azioni ma abbiamo sfruttato al meglio quelle che abbiamo avuto. Ora, sarà ancora più difficile perché dovremo difendere questa posizione con tutte le nostre forze”.

Sul fronte opposto commenta la gara il direttore dell’Olginatese, Fabio Galbusera: “Una brutta partita, la nostra peggior prestazione da inizio stagione. Loro hanno dimostrato carattere e voglia di portarla a casa, noi ci siamo specchiati troppo. Spiace perchè avevamo un’occasione unica per portarci a più cinque, ora dobbiamo ripartire”.

Cambiano anche gli equilibri in zona play-off sia Rovagnate che Colico Derviese scavalcano il Lesmo, caduto in casa contro l’Olympic Morbegno, portandosi rispettivamente al terzo e quarto posto in classifica.

I biancorossi portano a casa il quinto risultato utile consecutivo ribaltando il punteggio contro il Rovellasca. I comaschi avevano aperto le marcature al 15′ con Ponti, ma nella ripresa cambia tutto e i lecchesi vanno a segno prima con Caldirola al 58′ e poi con la doppietta di Sala al 80′ e al 85′.

Soddisfatto a metà il team manager Riccardo Brenna: “Siamo contenti per il risultato che ci ha portato a due punti dalla vetta. Per quanto riguarda la partita abbiamo fatto un brutto primo tempo con un’atteggiamento sbagliato e tanta frenesia. Nel secondo tempo loro son calati e noi siamo cresciuti trovando tre gol, l’ingresso di Sala dalla panchina ha svoltato la partita”.

Stesso risultato anche per la Colico Derviese che vince 3-1 fuori casa contro l’ostica Vibe Ronchese. I lecchesi segnano per primi al 28′ con Raba, il raddoppio firmato Redaelli arriva al 34′ su rigore. Nella ripresa arriva il terzo gol gialloblu con Maglia al 63′, i brianzoli accorciano le distanze con Roman al 70′.

Per il ds Luca Dell’Orto: “Stiamo facendo un buon percorso e siamo contenti di essere nelle prime postazioni in classifica. Il nostro obiettivo è quello di fare il salto di categoria e a tre punti dalla vetta è tutto possibile. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Terzo successo consecutivo per il Grentarcadia di mister Magno che si porta a casa tre punti importanti sul campo del Castello Città di Cantù vincendo per 1-0 grazie al gol di Perego al 15′ del primo tempo. Pioggia di gol invece a Barzago, dove sta giocando nelle partite casalinghe il Civate, lo scontro salvezza con la Bellagina finisce sul 3 pari. Un risultato che però non serve a nessuno essendo entrambe le contendenti in piena zona play-out.

Commenta la gara il presidente delle fenici Marco Secomandi: “Una bella gara combattuta da ambo le parti. Determinata da errori soprattutto del Civate che ha mosso si la classifica, ma non in modo determinante. Ora attendiamo il match di settimana prossima col Castello dove mi attendo solo un risultato”.