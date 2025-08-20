Promozione. Le sei squadre lecchesi scaldano i motori per la nuova stagione

Svelato il calendario 2025/26: sarà record di derby nel Girone B

Si parte con la Coppa Italia di categoria il 7 settembre

LECCO – Sono ben sei le formazioni lecchesi che in questa stagione affronteranno il Girone B di Promozione: Civate, Colico Derviese, GrentArcadia, Ars Rovagnate, Luciano Manara e Olginatese. Queste ultime due squadre avranno sicuramente il coltello tra i denti essendo retrocesse dall’Eccellenza nella passata stagione, categoria che quest’anno sarà priva di formazioni del territorio.

Le sei formazioni lecchesi hanno già iniziato la preparazione in vista prima del primo impegno ufficiale che sarà nella Coppa Italia di categoria che si svolgerà il 7 di settembre. Queste si incroceranno anche nei vari raggruppamenti di Coppa, e solo la prima di ogni girone passerà al turno successivo:

Girone 10 : Civate, Olympic Morbegno, Colico Derviese



7 settembre, ore 16: Civate – Olympic Morbegno; 10 settembre, ore 20:30: Olympic Morbegno – Colico Derviese; 24 settembre, ore 20:30: Colico Derviese – Civate.

: Girone 11 : Calusco Calcio , GrentArcadia , Olginatese



7 settembre, ore 16: Calusco Calcio – GrentArcadia; 10 settembre, ore 20:30: GrentArcadia – Olginatese; 24 settembre, ore 20:30: Olginatese – Calusco Calcio.

: , , Girone 12 : Ars Rovagnate, Luciano Manara , Vibe Ronchese



7 settembre, ore 16: Ars Rovagnate-Luciano Manara; 10 settembre, ore 20:30: Luciano Manara – Vibe Ronchese; 24 settembre, ore 20:30: Vibe Ronchese – Ars Rovagnate.

: ,

Mentre la prima giornata di campionato si disputerà domenica 14 settembre alle 15:30: Civate, GrentArcadia e Olginatese esordiranno in casa rispettivamente contro Rovellasca, Cantù San Paolo e Vibe Ronchese. Invece, le altre tre Colico Derviese, Luciano Manara e Rovagnate debutteranno in trasferta contro Base 96, Lesmo e Pontelambrese.

Il primo dei 30 derby stagionali si disputerà alla seconda giornata di campionato tra Colico Derviese ed Olginatese. Gli incroci tra squadre lecchesi accenderanno sicuramente il girone e statisticamente parlando si avrà una maggiore possibilità che almeno una di queste passi alla categoria superiore su un totale di 16 formazioni partecipanti.

QUI IL CALENDARIO COMPLETO DEL GIRONE B DI PROMOZIONE 25/26