Promozione. L’Olginatese conquista la vetta del Girone B

La capolista Olginatese abbatte 4-1 il Rovagnate

La Colico Derviese stende 2-1 il Civate, vittorie per Luciano Manara e GrentArcadia

OLGINATE – Dopo la cocente delusione per il pareggio interno contro il Lesmo all’ultimo minuto di una settimana fa, l’Olginatese di Nicolò Conca risponde sul campo travolgendo il Rovagnate 4-1 e conquistando il primo posto in solitaria, a quota 28 punti, approfittando della sconfitta interna dei brianzoli per 3-0 contro il Cantù San Paolo.

Il match giocato allo stadio Idealità di Rovagnate si sblocca al 9′ con il gol di Corna, i padroni di casa rispondono con la rete di Mercuri al 31′. Poco prima della fine del primo tempo i bianconeri si riportano in vantaggio con la rete firmata da Astuti al 41′. Nella ripresa altre occasioni per gli ospiti che trovano il tris al 49′ con Rota e il poker al 78′ con Mangili.

Seconda sconfitta stagionale per il Rovagnate che per la prima volta da inizio stagione lascia la postazione play-off di Promozione scavalcato da Colico Derviese, Luciano Manana e Base 96. La formazione di Altarelli conquista l’altro derby lecchese di giornata vincendo fuori casa per 2-1 contro il Civate.

La gara si apre con un episodio a favore del Colico: al 17′ Fall viene steso in area, l’arbitro concede rigore ma l’attaccante gialloblù sbaglia grazie ad buon intervento del portiere Corti che blocca il pallone. Al 33′, si sblocca la partita a favore de Civate: cross di Castagna per Mazzoleni che con una gran rovesciata infila la palla in rete. Al 45′, sulla pressione ospite il portiere di casa rinvia male, la palla arriva a Colombo che pareggia il risultato.

Nella ripresa Colico pericoloso con Fall che prima, al 65′, impegna Corti in un gran parata, e poi cinque minuti dopo firma il gol del vantaggio. All’80’, viene espulso il portiere ospite del Colico per essere uscito fuori area con le mani. Il Civate le prova tutte nel finale ma non riesce a sfruttare le occasioni create.

“Ennesima sconfitta dovuta soprattutto ad errori nostri – commenta il presidente del Civate Marco Secomandi -. Il Colico ha giocato meglio con un organico completo. Noi siamo ancora zoppicanti e senza prime punte non possiamo che difenderci e ripartire. Gli errori si pagano soprattutto con le squadre di vertice.”

Sensazioni decisamente opposte da parte del ds della Colico Derviese, Luca Dell’Orto che commenta il momento positivo della sua squadra ora al terzo posto in classifica a quota 25 punti: “Abbiamo conquistato tre vittorie importanti nel giro di una settimana e siamo al decimo risultato utile consecutivo. Siamo dove volevamo stare ad inizio stagione e non dobbiamo fermarci, l’obiettivo è sempre quello di vincere. Sono contento soprattutto per i ragazzi e per l’impegno che mettono sempre in campo”.

Ottima prova anche per la Luciano Manara che si conferma ai vertici del Girone B portando a casa tre punti importanti contro un’avversaria ostica come l’Olympic Morbegno. Decide la gara il gol di Bovis al 54′. Torna al successo, invece, il GrentArcadia di Magno che vince in rimonta contro la Pontelambrese per 3-1 e si tiene a distanza di sicurezza dalla zona play-out, a più 8.

La partita si sblocca al 27′ con il gol dei comaschi di Giussani, la formazione lecchese risponde con la rete di Giacomo Citterio al 40′. Nella ripresa, il Grent prende le redini del gioco e al 52′ si porta sul 2-1 con il contropiede firmato da Pirola. Al 59′, arriva il gol del definitivo 3-1 con il rigore prima trovato e poi realizzato da Mattia Citterio.