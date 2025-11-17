Promozione. L’Olginatese travolge 4-1 il Castello Città di Cantù

Tornano al successo Rovagnate e GrentArcadia

La Luciano Manara pareggia a Meda, perde il Civate, rinviata la sfida tra Colico e Morbegno

OLGINATE – Le due capoliste Lesmo e Olginatese mantengono saldo il primo posto nel Girone B di Promozione vincendo rispettivamente contro Base 96 e Castello Città Cantù. Domenica prossima in casa bianconera ci sarà lo scontro al vertice tra le due contendenti che hanno 24 punti a testa dopo dieci giornate di gare.

La squadra di Conca reagisce bene nel match contro i comaschi che vanno in vantaggio al 26′ del primo tempo con il tiro di Ajouli deviato in porta da un difensore lecchese. Nella ripresa l’Olginatese trova dapprima il gol del pareggio con Acquistapace al 55′, poi il raddoppio con Catta al 60′ e altre due reti con Astuti che firma una doppietta al 75′ a al 84′.

Al terzo posto in classifica c’è il Rovagnate che torna a vincere dopo tre gare con una prestazione di carattere in trasferta contro la Bellagina. I biancorossi si portano in vantaggio con il gol di Longoni che devia in rete un tiro da fuori di Sala. Gli avversari rispondono con il rigore di Lozza. Poi altri due gol per i lecchesi con Sala e Palvarini. Alla fine del primo tempo la formazione comasca accorcia le distanza ancora con Lozza in contropiede.

“Una partita maschia – racconta il team manager Riccardo Brenna – in cui abbiamo portato a casa tre punti importanti. Una battaglia che ci ha visto vincere anche se c’è stato un po’ di nervosismo in campo dopo aver preso il gol 3-2 a fine primo tempo. Siamo contenti dei tre punti arrivati in momento in cui non vincevamo da alcune gare. Siamo comunque terzi in solitaria e stiamo facendo un grande percorso ed un grande campionato sinora. Dobbiamo continuare così”.

Al quinto posto in classifica c’è la Luciano Manara che nell’anticipo di sabato contro il Meda 1913 porta a casa un punto importante per la classifica. Apre le marcature la squadra di casa con Pozzoli al 21′, rispondono i lecchesi al 51′ con la rete di Arienti. Nuovo vantaggio dei brianzoli con Brenicci al 78′, sembra finita ma al 92′ Finiguerra sigla la rete del definitivo 2-2.

Rinviata per avverse condizioni del campo la partita tra Olympic Morbegno e Colico Derviese. Ritorna alla vittoria il GrentArcadia che supera 2-1 in casa la Vibe Ronchese grazie ai gol di Citterio e Barillà. Prosegue, invece, il periodo negativo del Civate che incassa 4 reti dal Cantù San Paolo e la terza sconfitta consecutiva.

I ragazzi di Di Rienzo si portano in vantaggio con al 2′ minuto di gioco con un gran tiro da 25 metri di Franceschini. I comaschi reagiscono imponendo il loro gioco ma le Fenici resistono e sfiorano il raddoppio al 55′ con la conclusione di Dodesini. Al 70′, il Civate rimane in dieci per la doppia ammonizione di Azzoni, sulla punizione a favore il Cantù pareggia con Drago. L’attaccante sigla anche il raddoppio al 84′ ancora da punizione. Al 91′, i padroni di casa si spingono in avanti alla ricerca del pareggio e gli ospiti colpiscono in contropiede con Wereko e un minuto dopo segnano la rete del definitivo 4-1 ancora con Drago.

Deluso il presidente del Civate, Marco Secomandi: “Abbiamo dato tutto. Il risultato è fin troppo pesante e in parte ingiusto alla luce delle decisioni che ci hanno penalizzato. Ossia un rigore non concesso ed un espulsione che ci ha lasciato in dieci per oltre venti minuti.”