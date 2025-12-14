Promozione. L’Olginatese vince e torna in vetta al Girone B

L’undici di Conca vince 3-1 contro la Bellagina, il Colico perde nel finale contro il Lesmo

Pareggio tra Civate e Luciano Manara, perdono Rovagnate e GrentArcadia

OLGINATE – Ad un giornata dal termine del girone d’andata il Lesmo e l’Olginatese guidano il Girone B di Promozione 25/26 a quota 31 punti. Al terzo posto segue la Colico Derviese a 28 punti che perde lo scontro diretto contro i brianzoli in una partita al cardiopalma terminata 4-3 decisa da gol in pieno recupero, al 94′, di Migliozzi.

L’Olginatese dopo la batosta di Seveso ha, invece, ribaltato il risultato in casa contro la Bellagina vincendo per 3-1. Dopo il gol ospite di Lozza al 6′, i ragazzi di Conca sono andati a segno con la doppietta di Belladonna al 37′ e al 39′ del primo tempo, nella ripresa Rota ha firmato il decisivo 3-1 risolvendo una mischia da calcio d’angolo.

Mentre, il Civate interrompe la striscia negativa di sei sconfitte consecutive e guadagna un punto d’oro pareggiando 1-1 contro la Luciano Marana di mister Daniele Perego che aggancia il Colico a quota 28. Una partita viva quella giocata in casa della Fenici, nei primi minuti i bersaglieri hanno spinto sull’acceleratore costringendo la formazione di Di Rienzo nella propria metà campo.

Al 10′, il primo tentativo arriva su una punizione laterale: Santonocito (L) calcia però direttamente sul portiere. La gara si sblocca al 19′: il tiro da fuori di Bovis (L) deviato da un difensore del Civata, la palla arriva a Reyes (L) che la mette dentro per l’inserimento vincente di Losa (L). Il Civate, però, reagisce subito e trova il pareggio un minuto dopo da calcio d’angolo: dopo una serie di rimpalli la palla arriva a Mazzoleni (C) che la mette in rete.

I padroni di casa ci provano in contropiede al 32′ con la discesa centrale di Fransceschini (C) che apre per il neo acquisto Dorato (C), ma il tiro viene deviato in angolo. Al 34′ grande tiro al volo di Losa (L) dai 25 metri, Corti (C) vola salvando il risultato. Al 40′ spunto sulla sinistra di Valsecchi (C) per Ferré (C) che da due passi la spedisce alta sopra la traversa.

Nella ripresa, il Civate arretra subendo le incursioni della Luciano Manara in particolare sulla sinistra: al 53′ bel tentativo di Bovis (C) che va al tiro dopo un l’uno-due in velocità con Arienti (L), Corti (C) risponde ancora una volta presente. Al 70′, il numero 11 della Manara ci prova da buona posizione ma il portiere di casa chiude lo specchio. Al 72′ ripartenza Civate: Finiguerra (C) spreca mettendo la palla a lato.

Passo falso del Rovagnate che perde 2-0 contro la Vibe Ronchese decidono la partita i gol di Corti e Aloise al 37′ e al 49′. “Una prestazione opaca – racconta il team manager Riccardo Brenna – abbiamo fatto troppi errori giocando con frenesia. Loro hanno trovato calcio d’angolo su una nostra disattenzione in area piccola. Nel secondo tempo hanno trovato il raddoppio con un tiro-cross fortunoso, poi si sono chiusi dietro e abbiamo sbagliato diversi gol davanti alla porta. Una partita storta, ora pensiamo a Colico per chiudere bene il girone d’andata con 28 punti”.

Seconda sconfitta consecutiva del GrentArcadia che perde 3-1 contro il Meda 1913 e precipita appena sopra la zona play-out a quota 17 punti. A Valgreghentino aprono le marcature gli ospiti al 54′ con la rete di Personè, il raddoppio brianzolo arriva al 69′ con Ortolani. I padroni di casa accorciano del distanze con Mattia Citterio su rigore al 82′, in pieno recupero arriva il definitivo 3-1 firmato Pirisi.