Promozione. L’Olginatese vola in vetta alla classifica

Prima sconfitta stagionale per il Rovagnate di Ziliotto

Vittoria per Colico e Manara, il Grent cade 4-2 contro il Cantù San Paolo

OLGINATE – Basta una partita per cambiare gli equilibri ai vertici del Girone B di Promozione 25/26, nello specifico quella tra Rovagnate e Lesmo vinta dai brianzoli per 1-0 grazie al gol di Saino al 47′. Il Lesmo ora si trovano al primo posto della classifica a parti punti, 21, con l’Olginatese. Mentre, la squadra di Ziliotto scende al quarto posto a quota 18.

“Un peccato per la sconfitta – racconta il team manager dei biancorossi Riccardo Brenna – perchè abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra forte. Abbiamo preso gol sulla loro unica conclusione in porta. Abbiamo fatto un grande primo tempo e non gli abbiamo permesso di giocare andando sempre a tremila, così anche nella ripresa. Poi abbiamo avuto una grande occasione per pareggiarla su rigore ma non l’abbiamo sfruttata. Il pareggio sarebbe stato giusto, siamo soddisfatti della partita anche se ultimamente abbiamo un po’ troppe difficoltà nell’andare a rete”.

Il passo falso dei Rovagnate favorisce l’Olginatese di Conca che scavalca i biancorossi e guida il girone insieme al Lesmo grazie alla vittoria interna col Civate. I bianconeri dominano la partita segnano una rete per tempo: al 28′ con Catta di testa da calcio d’angolo e raddoppiano nella ripresa su calcio di rigore trasformato da Cortesi al 65′.

“Abbiamo fatto una buona partita in controllo – commenta il direttore generale dell’Olginatese Fabio Galbusera – e preso i tre punti. Abbiamo avuto altre opportunità per segnare. Infatti, sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo colpito una traversa. Siamo contenti per aver raggiunto la vetta della classifica, dobbiamo continuare così”.

Commenta il match anche il presidente del Civate, Marco Secomandi: “Nei primi 25 minuti è stata una partita equilibrata, poi loro sono andati in vantaggio. Nel secondo tempo siamo andati più volte davanti alla porta ma non abbiamo sfruttato le opportunità create. Un risultato giusto, l’Olginatese ha creato maggior gioco rispetto a noi. Sono comunque orgoglioso della prestazione dei miei che nonostante le perseverante assenze hanno dimostrato grande tenacia ed impegno agonistico”.

Mantengono quarto e quinto posto in classifica Luciano Manara e Colico Derviese entrambe vincenti rispettivamente contro Bellagina e Rovellasca. Ai bersaglieri basta il gol di Corbetta al 4′ per portarsi a casa i tre punti in palio. Maggiori difficoltà per il gialloblù che tornati a giocare a Colico hanno dovuto recuperare lo svantaggio ospite firmato da D’Agostino al 54′. Al 65′, Fall pareggia i conti scavalcando il portiere ospite con un bel pallonetto. Due minuto dopo Proserpio segna il gol del sorpasso. Il gol del definito 3-1 lo segna ancora Fall grazie ad un calcio di rigore a favore al 82′.

“Salvo il risultato ma non la prestazione – commenta il ds del Colico Luca Dell’Orto – abbiamo fatto sicuramente tre bei gol ma potevamo fare meglio. Il migliore in campo è stato Redaelli che davanti ha fatto un’ottima prestazione. Siamo in striscia positiva da sette giornate e dobbiamo continuare così anche nel prossimo match contro il Morbegno che non sarà facile essendo a soli tre punti dietro di noi”.

Cade, invece, il GrentArcadia di Magno che perde 4-2 fuori casa contro il Cantù San Paolo. Drago (C) apre le marcature al 37′, Citterio (G) pareggia i conti al 60′, nuovo vantaggio comasco al 67′ ancora Drago (C), De Ponti (G) firma il rigore del 2-2 al 79′. La partita sembra finire in pareggio ma Drago (C) segna il terzo gol di giornata al 88′ e 90′ Di Noto (C) timbra il gol del definivo 4-2.