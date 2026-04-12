Promozione. Luciano Manara e Lesmo rimangono sole in vetta alla classifica

La squadra di Perego batte 1-0 il GrentArcadia

Pareggia l’Olginatese a Seveso, vince la ColicoDerviese, perde il Rovagnate, sprofonda il Civate

BARZANÒ – Rush finale di emozioni per il Girone B di Promozione 25/26 dove la corsa per la vittoria del campionato è più accesa che mai. Dal trio di testa pre pasquale formato da Luciano Manara, Lesmo e Olginatese si sfila la squadra bianconera di guidata da Nicolò Conca che potrebbe aver perso definitamente il treno per il primo posto.

L’Olginatese non è, infatti, riuscita a portare a casa tre punti contro la BaseSeveso contro cui ha pareggiato per 0-0, nonostante sia andata più volte vicino al gol. Amareggiato il direttore generale dei bianconeri. Fabio Galbusera: “In un campionato così tirato avremmo dovuto vincere tutte e tre le partite da qui alla fine. Ora appunto siamo quasi fuori dalla corsa finale. Puntiamo a vincere le due che ci rimangono. Oggi siamo stati troppo leggeri e imprecisi sotto porta senza riuscire il gol. Non sono certo i primi punti che lasciamo per strada in questo campionato, ma guardiamo avanti”.

Tutt’altro umore in casa Luciano Manara che mantiene la vetta a pari punti con il Lesmo grazie alla vittoria esterna sul campo del GrentArcadia per 1-0. Commenta la gara il ds biancoazzurro, Marco Menga: “È stata una gara con poche occasioni da una parte e dall’altra. Nel primo tempo Ghezzi ha avuto un’opportunità su punizione, ma la palla ha sfiorato il palo. Poi nella ripresa siamo passati con il gol di Bovis che ha raccolto un lancio lungo e incrociato sul palo lontano. Nel finale ci siamo difesi e portato a casa tre punti fondamentali per questo rush finale”.

In quarta piazza grande vittoria della ColicoDerviese che s’impone 3-2 sul Castello Città di Cantù che cercava in casa punti fondamentali in chiave play-out. I ragazzi di Altarelli sono, ora, solo a tre lunghezze dall’Olginatese e settimana prossima incontrano in casa la capolista Lesmo in un match che potrebbe sparigliare le carte in vetta alla classifica.

Cade, invece, il Rovagnate con l’altra squadra di Cantù il San Paolo che vince 3-2 fuori casa. I biancorossi rimangono settimi a quota 45 e matematica alla mano avrebbero ancora la possibilità di entrare in zona play-off ma devono sperare in un doppio passo falso delle squadre che li precedono: Olympic Morbegno – quinto a quota 50, e Meda – sesto a quota 49.

Cade verso il precipizio, infine, il Civate che perde lo scontro diretto contro la Pontelambrese per 3-0 ed è ora ultimo a quota 16, stessi punti di Bellagina e Castello. Le ultime due gare contro Luciano Manara e Meda saranno decisive per provare a mantenere la categoria e giocarsi il tutto per tutto ai play-out.