Promozione. Nessuna vittoria per le lecchesi: pari per Costamasnaga e ColicoDerviese, cade il Rovagnate

Il Costamasnaga spreca il vantaggio e si fa raggiungere dalla Pontelambrese al 91′

La ColicoDerviese pareggia 1-1 in casa contro il Cormano Milano, sconfitta interna per 1-0 del Rovagnate

COSTAMASNAGA – Giornata priva di vittorie per le squadre lecchesi impegnate nel Girone D di Promozione: pareggiano Costamasnaga e ColicoDerviese, perde di misura invece il Rovagnate.

Il Costamasnaga ha pareggiato 2-2 in casa contro la Pontelambrese. La formazione comasca è andata subito in vantaggio con il colpo di testa di De Lorenzi, poi i lecchesi hanno ribaltato il risultato nella ripresa prima con la rete di Codianni e il raddoppio firmato Manara. Nel recupero gli ospiti sono andati di nuovo a segno con De Lorenzi.

Commenta la gara il team manager dei grigiorossi Mattia Molteni: “Una partita equilibrata. Loro sono stati bravi a sfruttare due palle da fermo che hanno portato alle due reti di testa di De Lorenzi. Noi nella ripresa siamo entrati con maggiore convinzione e abbiamo trovato due gol”.

“Poi negli ultimi dieci minuti abbiamo sofferto un po’ e subito il loro pareggio al 91′. Sicuramente dobbiamo migliorare nella difesa delle palle da fermo. Ora ripartiamo e testa alla trasferta di Cormano di settimana prossima”.

La ColicoDerviese pareggia in casa contro il Cormano Milano: al gol ospite di Scapuzzi, i gialloblù reagiscono con la rete di Redaelli per l’1-1 finale. Infine, il Rovagnate di Ziliotto cade in casa contro la Di Po Vimercatese: decide la partita la rete di Crippa al 35′.