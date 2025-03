Promozione. Solo pareggi per le lecchesi del Girone B

Pareggio senza reti nel derby tra Colico Derviese e Rovagnate

Un punto a testa anche per GrentArcadia, Calolziocorte e Civate

ROVAGNATE – Giornata povera sia di risultati che di gol per le squadre lecchesi impegnate nel girone B della Promozione 24/25, infatti sono arrivati ben cinque pareggi. Il derby di giornata tra Colico Derviese e Rovagnate è finito a reti bianche, infatti nessuna delle due squadre è riuscita a mettere a segno le chances avute.

Un’occasione sprecata per la squadra di Battistini che aveva la possibilità di recuperare tre punti sul Lesmo che oggi è caduto contro il Lissone e quindi di riavvicinarsi alla zona play-off, ora a cinque lunghezze di distanza. Stesso vantaggio che ha il Rovagnate, ma dalla zona play-out. Un buon risultato parziale che per una neo promossa non era così scontato ad inizio campionato.

Guadagna un punto anche il Civate grazie allo 0-0 contro l’Olimpic Trezzanese realizzando così il terzo risultato utile consecutivo ma anche il terzo clean sheet filato. Gli ospiti milanesi sono partiti bene prima prendendo un palo all’8′ con Gualdi e poi con un tiro Perego che impegna Corti al 20′ in una bella parata.

La ripresa si apre con un’altra bella azione della Trezzanese la cui conclusione sfuma a lato. Poi si sveglia il Civate con il tiro di Sprandi al 49′, il portiere avversario risponde presente. Sostanziale equilibrio tra le due squadre fino al 94′ quando secondo il presidente Marco Secomandi c’è da segnalare un palese errore arbitrale: “Su nostro angolo il loro numero 18 la prende palesemente con la mano, l’arbitro invece di fischiare rigore ha fischiato la fine della partita”.

“A parte l’episodio un punto comunque onesto considerando che le più grandi occasioni da rete le hanno avute loro. E per merito del nostro portiere Corti che ha fatto una prova eccellente la gara è finita a reti inviolate”.

Qualche rammarico in più, invece, per il GrentArcadia che pareggia 2-2 contro il Biassono. Analizza la prova dei suoi il direttore sportivo Francesco La Fauci: “Una gara combattuta soprattutto nel finale perchè nei primi 70 minuti siamo stati abbastanza sottotono. Loro hanno fatto due tiri in porta e segnato due gol, il primo in apertura con Politi e il secondo ad inizio ripresa con Aceto”.

“Dopo intorno al 70′ abbiamo fatto diversi cambi e la partita è svoltata. Abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiarla ma fino a due minuti dalla fine eravamo ancora sotto di due reti. Al 88′ ha però segnato Costantino di testa, e poi in pieno recupero Finiguerra. C’è qualche rimpianto perchè dovremo giocare con la stessa voglia degli ultimi minuti, comunque faremo il massimo in ogni partita da qui alla fine per ottenere la salvezza il prima possibile”.

Infine, il Calolziocorte pareggia 1-1 nello scontro salvezza contro la Pontelambrese, ha aperto le marcature Todeschini per i lecchesi, ma i comaschi hanno pareggiato con Colombo. Gli amaranto rimangono fuori dalla zona play-out ma non devono fare passi falsi perchè proprio il Civate è in agguato a sole tre lunghezze di distanza. Inoltre, la squadra di Perego non sta brillando nel girone di ritorno dove ha conquistato solo una vittoria nelle ultime nove partite.