Promozione. Torna al successo il Rovagnate: Biassono sconfitto 1-0

Sconfitta di misura per il Costamasnaga contro la capolista Lesmo

La ColicoDerviese cade in casa contro l’Olympic Morbegno

ROVAGNATE – Vittoria importante per il Rovagnate di mister Ziliotto sia per il morale, dopo la sconfitta interna col Lissone di settimana scorsa, che per la classifica infatti i biancorossi agguantano con merito il terzo posto alle spalle di Lesmo e Mariano Calcio. Il Rovagnate s’impone 1-0 fuori casa contro il Biassono, decide la partita il gol di Brambilla.

Notizie negative per le altre lecchesi impegnate nel Girone D di Promozione: il Costamasnaga perde 1-0 contro la capolista Lesmo, mentre la ColicoDerviese cade in casa contro l’Olympic Morbegno per 2-0.

Per Mattia Molteni, team manager dei biancorossi, è stata una partita combattuta soprattutto nell’ultima mezz’ora: “Loro hanno segnato al 54′ con Colombo con una punizione che si è infilata sotto l’incrocio dei pali. Dopo il gol abbiamo pressato molto alto alla ricerca del pareggio ma non siamo riusciti a sfruttare al meglio le occasioni avute. Dobbiamo ripartire dall’ultima mezz’ora di oggi, comunque è stata una buona partita contro una candidata alla vittoria finale”.

Analizza il momento della ColicoDerviese il ds Luca Dell’Orto: “Un inizio di campionato negativo rispetto alle aspettative. Abbiamo cambiato molto in estate ,sia mister che tanti giocatori. I ragazzi devono ancora trovarsi e amalgamarsi come gruppo. Sapevamo che sarebbe stato difficile ma andiamo avanti lottando ogni partita”.