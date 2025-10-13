Promozione. Tre squadre lecchesi ai vertici del Girone B

Nessuna sconfitta per le squadre lecchesi impegnate in Promozione

Vincono Olginatese, GrentArcadia, Colico Derviese e Marana, pareggiano Rovagnate e Civate

DOLZAGO – Nel Girone B di Promozione 25/26 rallenta la capolista Rovagnate che pareggia in casa contro l’Olympic Morbegno per 1-1 ma mantiene la testa della classifica a quota 13. La squadra di Ziliotto va in vantaggio alla mezz’ora con il terzo gol stagionale di Federico Mercuri.

Nella ripresa i valtellinesi rimangono in dieci per l’espulsione di Mauremi al 3′, ma i padroni di casa non riescono a far valere la superiorità numerica e subiscono la rete del pareggio allo scadere con la conclusione vincente di Del Re.

“È stata una partita strana – commenta il team manager Riccardo Brenna – nel primo tempo abbiamo fatto bene. Quando loro siamo rimasti in dieci, noi abbiamo perso le redini della gara e siamo andati un po’ in confusione. Hanno meritato il pareggio per quello che han fatto. Ora pensiamo alla prossima che sarà una sfida importante contro il GrentArcadia”.

Al secondo posto a 11 punti insegue l’Olginatese che l’unica altra squadra del girone, insieme al Rovagnate, ad essere ancora imbattuta. La formazione di Conca torna a conquistare tre punti dopo il pareggio di Barzanò dello scorso turno grazie alla vittoria di misura contro il Meda decisa dal gol dal dischetto di Cortesi all’85’.

Il direttore generale, Fabio Galbusera, commenta il risultato: “È stata una partita intensa contro una squadra ben attrezzata. Abbiamo meritato perchè abbiamo premuto di più dal punto di vista della mole di gioco creata. Ottimo risultato contando che abbiamo ancora fuori per infortunio quattro titolari”.

Al terzo posto del Girone B di Promozione c’è un’altra squadra lecchese il GrentArcadia di Cavalli che ottiene un’importantissima vittoria fuori casa contro il Lesmo scavalcandolo in classifica. Apre le marcature l’eurogol da 30 metri di Perego al 15′, il raddoppio arriva nella ripresa al 60′ grazie alla cavalcata vincente di Amar.

Analizza la vittoria il ds Francesco la Fauci: “Abbiamo interpretato bene la gara contro una della formazioni più forti del campionato contro cui abbiamo subito poco rimanendo compatti. Saliamo al terzo posto in campionato dopo un inizio difficile, dobbiamo continuare a giocarci le nostre possibilità partita dopo partita come dovremo fare settimana prossima del derby contro la capolista Rovagnate”.

Risale in classifica e conquista il sesto posto la Colico Dervise che vince 2-0 nell’anticipo di sabato contro la Bellagina grazie ai gol di Raba al 50′ e Fall al 65′. Successo nell’anticipo anche per la Luciano Manara che s’aggiudica il match contro il Cantù San Paolo per 2-1. I bersaglieri vanno in vantaggio con Losa al 3′, i comaschi rispondono con la rete di Bruschi, decide la sfida il gol di Palvarini al 48′.

Il Civate, invece, pareggia 1-1 sul campo dell’altra squadra canturina il Castello. I padroni di casa si portano in vantaggio al 12′ con Valle che sfrutta un errore in chiusura di uno dei due centrali difensivi lecchesi. La formazione di Di Rienzo risponde immediatamente: cross di Mazzoleni per Castagna che buca la porta avversaria. Le fenici hanno due clamorose occasioni per andare in vantaggio: al 38′ con Valsecchi che centra una traversa di testa e all’85’ con Bakal che sbaglia il calcio di rigore.

Profondo rammarico nelle parole del presidente Marco Secomandi: “Abbiamo gestito bene la gara, ed è la seconda partita in cui il nostro attaccante sbaglia il penalty decisivo. Un vero peccato aver perso due punti oggi alla luce del gioco espresso. Guardiamo a domenica prossima consci di aver fuori quattro giocatori importanti infortunati”.