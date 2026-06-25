Quattro tenniste del TC88 di Valmadrera in Inghilterra per il torneo internazionale dei gemellaggi

Weekend britannico per quattro atlete del TC88, impegnate nel torneo di tennis delle città gemellate a Buckingham

Un’esperienza che potrebbe presto coinvolgere anche la città tedesca di Weissenhorn

VALMADRERA – Un fine settimana all’insegna dello sport, dell’amicizia e dello scambio culturale. Quattro atlete del TC88 hanno rappresentato Valmadrera al torneo di tennis delle città gemellate ospitato a Buckingham, cittadina inglese legata da oltre un anno da un patto di gemellaggio con il comune lecchese.

A prendere parte alla trasferta sono state Barbara Riva, Barbara Sanpietro, Simona Bellani e Loredana Lussiardi, protagoniste di un’esperienza che ha permesso loro di confrontarsi con atleti provenienti da diverse realtà europee.

Le tenniste valmadreresi sono state ospitate nelle abitazioni delle famiglie inglesi, confermando lo spirito di accoglienza che da sempre caratterizza gli scambi tra le città gemellate. Un’occasione per condividere non solo momenti sportivi, ma anche esperienze umane e culturali.

Pur provenendo da Paesi diversi e parlando lingue differenti, i partecipanti hanno trovato nello sport un linguaggio comune, capace di favorire relazioni, amicizie e momenti di confronto nel segno del rispetto reciproco.

Durante il soggiorno la presidente del Comitato Gemellaggi di Valmadrera, Fiorenza Pelucchi, ha mantenuto costanti contatti con la delegazione, raccogliendo l’entusiasmo delle partecipanti per l’esperienza vissuta. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Chris Hebert, responsabile del Tennis Club di Buckingham, per l’organizzazione e l’accoglienza riservata alla delegazione italiana.

L’iniziativa potrebbe presto avere un seguito anche a Valmadrera. Dopo l’incontro organizzato lo scorso settembre con gli amici inglesi, si guarda infatti a un ulteriore ampliamento del progetto coinvolgendo anche la città tedesca di Weissenhorn, anch’essa gemellata con Valmadrera.

In questa direzione si stanno già muovendo i primi passi grazie all’impegno del responsabile della Consulta dello Sport, Massimo Manzoni, che ha avviato contatti con il locale Tennis Club tedesco, realtà che quest’anno celebra il 70° anniversario dalla fondazione.

Al rientro in Italia, le quattro tenniste hanno raccontato la loro esperienza al sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo, che le ha ricevute per raccogliere impressioni e testimonianze di un viaggio che ha saputo coniugare sport, amicizia e spirito europeo.