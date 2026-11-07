Rally del Garda, Stefano Vitali conquista classe R3C e Under 25

Ottima prestazione per Stefano Vitali e il navigatore Maurizio

La famiglia Vitali guarda allo Special Rally Circuit nell’autodromo di Monza

ABBADIA LARIANA – Un ritorno atteso sulle strade della sponda lombarda del lago di Garda e una prestazione da ricordare per Stefano Vitali. Il pilota, insieme alla famiglia Vitali, ha preso parte al 26° Rally del Garda, disputato il 31 ottobre e il 1° novembre, centrando un risultato di rilievo al volante di una vettura diversa da quella abitualmente utilizzata nelle competizioni.

La manifestazione, con partenza e arrivo a Toscolano Maderno, è tornata dopo 18 anni sulle strade lombarde del lago. Una gara che affonda le proprie radici nelle edizioni degli anni Ottanta e in un territorio che nel tempo ha contribuito alla crescita di numerosi piloti e appassionati.

Con il Campionato Italiano e il Trofeo Suzuki ormai conclusi, la famiglia Vitali ha scelto di concedersi un nuovo appuntamento agonistico, schierandosi al via con una Renault Clio RS Sport della scuderia bergamasca GMA. Una vettura profondamente diversa dalla Suzuki Swift nelle sue varie versioni, con cui Stefano è ormai abituato a gareggiare.

Le differenze tecniche sono significative: la Swift è una vettura stradale preparata per le competizioni, con 170 cavalli e trazione anteriore, ma mantiene cambio e freni di serie. La Clio, invece, dispone di 265 cavalli, trazione anteriore, cambio sequenziale a innesti frontali e impianto frenante maggiorato. Una vera auto da corsa, quindi, con caratteristiche e prestazioni che hanno richiesto un adattamento alla guida.

Stefano ha trovato rapidamente il feeling con la nuova vettura, facendo registrare buoni tempi fin dalle prime prove. La gara è stata resa più impegnativa dalle condizioni del fondo stradale, reso bagnato e fangoso dalla pioggia caduta nella notte tra sabato e domenica. Il lavoro di messa a punto, svolto insieme ai tecnici di GMA e con il supporto di Fabio Branchi, di Calibra, ha però permesso al pilota e al navigatore Maurizio di acquisire progressivamente maggiore confidenza, migliorando le prestazioni prova dopo prova.

Al termine della competizione è arrivato un risultato particolarmente brillante: 46° posto assoluto, vittoria nella classe R3C e primo posto assoluto nella categoria Under 25.

Soddisfatto Stefano Vitali, che ha sottolineato il valore dell’esperienza maturata nel corso della stagione: “Ho messo in pratica quanto l’esperienza del Campionato Italiano mi ha insegnato. Auto fantastica, veramente impegnativa ma che dà grandi soddisfazioni. GMA ci ha fornito un’auto veramente al top. Sul navigatore poco da dire: l’esperienza e la precisione mi hanno aiutato tantissimo anche in questa gara”.

La stagione non è però ancora conclusa. Il prossimo appuntamento per i Vitali sarà lo Special Rally Circuit, in programma all’autodromo di Monza. Una competizione dalle caratteristiche differenti rispetto a un rally tradizionale, che si svolge nel circuito brianzolo, conosciuto come il tempio della velocità.

Per l’occasione la famiglia tornerà al volante della Suzuki Swift preparata da Calibra, con l’obiettivo di testare alcune soluzioni tecniche in vista della stagione 2027. L’appuntamento sarà anche l’occasione per festeggiare la conclusione dell’annata sportiva insieme allo storico partner IMG, al fianco del team da tempo attraverso Emanuele.